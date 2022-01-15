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Gündem

CHP’li isim ‘terörist’ Demirtaş’ın avukatlığına soyundu: Bakın hangi sözlerle savundu!

CHP-HDP/PKK yakınlaşması Selahattin Demirtaş üzerinden devam ediyor. CHP’li Aykut Erdoğdu, 37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan Demirtaş’ı savundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 10:49:00 -

TELE 1 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinin ittifak ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu.

Erdoğdu, hendek olaylarının mimarları arasında yer alan Demirtaş'ın haksız yere hapis yattığını vurgulayarak, "silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdiğini" iddia etti.

Demirtaş'ın sadece "Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız" dediği için cezaevinde olduğunu iddia eden Erdoğdu, "7 Haziran seçimlerinden önce Demirtaş'ı içeri atma kararı almışlardı. Sonrasında PKK ile birlikte ülke kana bulandı. Polis haince yatağında infaz edildi" diye konuştu.

CHP vekili, o süreçte "PKK'nın hiç yapmadığı eylemleri yaptığını" da söyledi.

 

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