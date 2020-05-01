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Aktüel

CHP'li isim hayatını kaybetti

Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 23:42:00 -
CHP'li isim hayatını kaybetti

Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, şubat ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından Aslan'ın yaşamını yitirdiğini duyuran eski CHP İstanbul 1. Bölge Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erciyas şunları yazdı:

"Bir süre önce beyin kanaması geçiren, geçmiş dönemde İstanbul il yönetiminde birlikte görev yaptığımız değerli abim Mehmet Aslan'ı ne yazık ki kaybettik. Çok üzgünüm... Mücadeleci kişiliğinle hep hatırlanacaksın... Başımız sağolsun..."

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