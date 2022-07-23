CHP'li İmamoğlu'nun İstanbul çağrısına tokat gibi cevap!

Yeniakit.com.tr

İstanbul’da yaşanan her felakette vatandaşları kendi haline terk ederek tatile çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı açılış töreninde gülünç bir açıklamada bulundu.

Yaşanan afetleri sosyal medyadan takip ederek, tatilinin keyfini çıkarmayı sürdüren ve bu yüzden kendisine oy veren kesimin de tepkisini alan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı'na, “Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırmanızı istiyorum." diyerek çağrıda bulundu.

'Bu tavsiyeyi vermesi çok komik'

İmamoğlu’nun söylemi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Bu tepkilerden biri de AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan’dan geldi.

Özalan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırın." demiş. Vaktini hep başka şehirlerde tatil yaparak harcayan birinin bu tavsiyeyi vermesi oldukça komik.” ifadeleri ile İmamoğlu’nu tiye aldı.

Özalan mesajının devamında Kılıçdaroğlu’nu da eleştirerek, “Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun vaktinin yarısı Demirtaş'a yarısı da yalana ayrılmış durumda.” dedi.