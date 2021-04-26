CHP'li İmamoğlu'nun icraatleri ancak bu kadar güzel değerlendirilirdi: Yaptığı Guguk kuşu siyaseti

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kanal 24 canlı yayınında konuştu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun icraatlerini değerlendiren Başkan Kabaktepe, "İstanbulumuzda çok güzel bir 'guguk siyaseti' var. Niye 'guguk siyaseti' diyorum? Guguk kuşu biliyorsunuz yuva yapmaz. Hazıra konar. Yani söylediklerini yapmayan, başkalarının yaptıklarını da kendisi yapmış gösteren bir siyasi tarz ile karşı karşıyayız." dedi.

" 'Herşey çok güzel olacak' tabirinin yerini 'Guguk kuşu siyaseti' aldı!"

Osman Nuri Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Yıllardan bu yana yapılmış, yüzde 80'i, 90'ı ya da tamamı bitmiş olan hatları, 'Ben açtım' diye üstüne alabilmek, İstanbul'da 'Herşey çok güzel olacak' tabirinin yerini, 'guguk kuşu siyaset' tarzının aldığını söylüyor."