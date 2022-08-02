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Siyaset CHP'li İmamoğlu'nu kim engelledi(!) '100 bin kentsel dönüşüm yapacağım' deyip sadece...
Siyaset

CHP'li İmamoğlu'nu kim engelledi(!) '100 bin kentsel dönüşüm yapacağım' deyip sadece...

CNN Türk canlı yayınında konuşan gazeteci Zafer Şahin, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği, "5 yılda 100 bin kentsel dönüşüm yapacağız." sözünü hatırlatıp, geride kalan 3 yılda sadece 492 konutun dönüştürüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 18:57:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Zafer Şahin, CNN Türk canlı yayınında konuştu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği kentsel dönüşüm vaadini hatırlatan Şahin, "Sayın Ekrem İmamoğlu 5 yılda 100 bin kentsel dönüşüm sözü vermiş. Geride kalan 3 yılda dönüştürülen konut sayısı 492." dedi.

AK Partililer hizmetlerin yüzde 97'sine onay verdi

Araya giren Hande Fırat, Şahin'e, "Engellendiği için mi oldu?" sorusunu yöneltti.

Fırat, "Ben bir engelleme durumu olduğu kanaatinde değilim." cevabını veren Şahin'e bu sefer de, "Kanaat mi bilgi mi? Tevfik Göksu, 'Biz engellemiyoruz' diyor mu?" diye sordu.

Zafer Şahin, AK Partili İBB Meclisi üyelerinin İstanbul'a sunulan hizmetleri engellemediklerini şöyle aktardı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ben yapacağım' diyerek meclise getirdiği işlerin yüzde 97'sine onay vermiş AK Partililer.

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