CHP'li İmamoğlu'na böyle göndermede bulundu: Yaptığı en doğru iş!

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1 yıldır görevde olmasına rağmen tatilden sel felaketlerini engellemeye fırsat bulamayan ve israf edebiyatıyla ucuz şovlar sergilerken son olarak da 6,5 milyon lirayı bir portre için çarçur eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na imalı bir gönderme geldi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, İBB'nin fonundan portreyi satın alan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek hiçbir icraatinin olmamasıyla ilgili göndermede bulundu.

1 yıldır görevde olan fakat bir icraati bulunmayan CHP'li İmamoğlu'nu tebrik ederken dikkat çeken bir göndermede bulunan Karaca, "Siyasette yanlışları söylemek kadar doğruları da tebrik etmek gerekir. Venedikli ressam Gentile Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet portresini satın alan İBB yönetimini tebrik ederim. Göreve geldikleri günden beri yaptıkları en doğru iş. Bu resmi işadamı olarak almayı çok isterdim." ifadelerini kullandı.