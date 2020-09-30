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Gündem CHP'li İmamoğlu böyle göz boyamaya kalktı
Gündem

CHP'li İmamoğlu böyle göz boyamaya kalktı

Başkan olarak göreve geldiğinden beri İBB'den patır patır işçi çıkaran CHP'li Ekrem İmamoğlu, sözde istihdam ofisleri açarak göz boyamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:45:00 -
CHP'li İmamoğlu böyle göz boyamaya kalktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Aralık 2018'de parti genel merkezindeki toplantısı öncesi açıklamalar yapmış ve bütün işçilere namus sözü ve garanti vermişti. Kılıçdaroğlu, seçimi kazandıkları belediyelerde, CHP'li belediye başkanlarının haksız yere bir işçinin işine son vermesi durumunda, o işçilerin gelip kendisini bulacaklarını söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun sözünün ardından seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra işçi kıyımı yaptı.

Göz boyamaya kalktı

İBB'de çalışan işçileri çeşitli 'nedenlerle' işten çıkaran İmamoğlu, şimdi ise sözde iki yeni istihdam ofisi açtı.

İstihdam ofislerinin Bağcılar ve Ümraniye'de açıldığı öğrenildi.

CHP'li İmamoğlu, istihdam ofislerinin açılışında yaptığı konuşmada ise bu mekanın ayrı bir maneviyatı ve önemi olduğunu ileri sürdü. İstihdam ofisinin kendisini çok mutlu ettiğini iddia eden İmamoğlu, buralardan elde edilecek başarı ile mutlu edecekleri insanları, gençleri, aileleri görür gibi olduğunu savundu.

Sözde istihdam ofislerinin sayısının 7'ye çıktığını söyleyen İmamoğlu, yıl sonuna kadar ise 12 ofis açmayı planladıklarını öne sürdü.

İşçi kıyımına tepki yağıyor!

İBB'den binlerce işçi çıkarttığı belirtilen CHP'li Ekrem İmamoğlu sık sık protesto ediliyor. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na, ekmekleri ile oynanan işçiler tarafndan 'namus sözü' hatırlatması yapılıyor.

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