CHP’li ilçe başkanı mühür basılmış oylarla yakalandı
CHP seçim hırsızlığına hızlı başladı...
HABER MERKEZİ
CHP Konya Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak, aracında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’ye mühür basılmış 41 adet cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası ile yakalandı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu Çakıllıkoyak, CHP’ye evet mührünün basılı olduğu oy pusulalarının basım işlemini gerçekleştiren matbaa işletmecisi Hüseyin Karabaş, Ali Kalcı ve fotokopileri alarak Çakıllıkoyak’a teslim eden Cafer Yalçın isimli şahıslar hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.
CHP’lilerin seçim sonuçlarına müdahale etmeye yönelik skandal, kamuoyunda infiale sebep olurken, 2009 seçimleri öncesi Kanal B sahibi Mehmet Haberal’ın “her türlü puştluğu yapın” sözünü akıllara getirdi.
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