CHP'li ilçe başkan yardımcısından skandal paylaşım! 15 Temmuz'da halka kurşun sıkan FETÖ'cülere 'Şehit' dedi

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Atatürk maskesinin arkasına saklanarak halkı aşağılayan ve devlet karşıtı oluşumları destekleyen CHP zihniyeti, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yine bir skandala imza attı. Twitter’da açılan “MustafaKemalAtatürk” hashtag’inin altında birleşerek darbecileri destekleyen tweetler atanlardan biri de CHP İzmir Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yetkin Er oldu. CHP İlçe Başkan Yardımcısı Yetkin Er, 15 Temmuz’da halka kurşun sıkan FETÖ'cü askerleri “Şehit” olarak anarken, 251 şehit vererek darbecilere karşı koyan milleti de “Yobaz” diyerek aşağıladı.

CHP İlçe Başkan Yardımcısı teröristlere "şehit" darbeyi püskürten millete ise "yobaz" dedi

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yeniden ortaya çıkan Kemalist zihniyet, yine darbeci teröristleri savundu. CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yetkin Er twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz gecesi yobazlar tarafından şehit edilen askerlerimizi saygıyla minnetle anıyorum. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa.” ifadelerini kullandı. Kemalistlerin bu ülkenin gerçek sahibi olduğunu söyleyen “@UkAlAcAdI_” takma isimli kullanıcı ise “Neyin destanı, öldürülen askerlerimizin mi?” diyerek ABD taşeronu FETÖ için halka kurşun sıkarak 251 vatandaşımızı şehit eden darbeci teröristlere destek verdi.













