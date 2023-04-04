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Gündem CHP'li İBB'yi seçim korkusu sardı! İmamoğlu İSPARK'ı böyle peşkeş çekti!
Gündem

CHP'li İBB'yi seçim korkusu sardı! İmamoğlu İSPARK'ı böyle peşkeş çekti!

Yeniakit Publisher
2023-04-04 17:30:00 -
CHP'li İBB'yi seçim korkusu sardı! İmamoğlu İSPARK'ı böyle peşkeş çekti!

2018 yılında Sayıştay tarafından alınan karar gereği Kadıköy Belediyesi tarafından işletilen Kadıköy-Söğütlüçeşme otoparkı İSPARK'a devredilmişti. Ancak aylık ortalama 800 bin TL kazanç getiren otopark CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından Kadıköy Belediyesi'ne devredildi.

2018 yılında Sayıştay tarafından alınan karar gereği Kadıköy Belediyesi tarafından işletilen Kadıköy-Söğütlüçeşme otoparkı İSPARK'a devredilmişti. Ancak aylık ortalama 800 bin TL kazanç getiren otopark CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından Kadıköy Belediyesi'ne devredildi.

2018 yılında AK Parti döneminde Sayıştay kararı doğrultusunda Kadıköy Belediyesi tarafından işletilen Kadıköy-Söğütlüçeşme otoparkı İSPARK'a devredilmişti.

OTOPARK KADIKÖY BELEDİYESİ'NE DEVREDİLDİ

Aylık 850 bin TL getirisi olan Kadıköy-Söğütlüçeşme otoparkının, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden Kadıköy Belediyesi'ne devredildiği öğrenildi.

800 BİN TL KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN KASASINA GİRECEK

Böylelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına girmesi ve İstanbullulara hizmet olarak geri dönmesi gereken 800 bin TL her ay Kadıköy Belediyesi'nin kasasına girmiş olacak.

Sosyal medyada İmamoğlu'nun Kadıköy Belediyesi'ne bu peşkeşi sert tepkiyle karşılanırken 'İBB'yi seçim korkusu sardı, CHP'li belediyeye devretti' yorumları yapıldı.
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Yorumlar

el değiştirdi

gene iyi davranmış diğerlerinin alayı pkknın dağ kadrosuna geçti

Doğruya Doğru

CHP rant,Peşkeş, Yalan, Talan
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