  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Enflasyon kararlılıkla düşüyor, hedefimiz 2027'de tek hane!

OPEC, 8 ülkeye Aralık'ta petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı! Opec+ üyesi ülkelerden üretim artışı

İran'dan nükleer bomba çıkışı: İranlı danışman adeta tehdit etti!

İt dalaşı Pasifik'te: İngiliz F-35 savaş uçağını vurdu! Ülkeyi şoke eden tatbikat hayal kırıklığı yaşattı

Çin’den havacılıkta yeni gövde gösterisi: İnsansız helikopter!

Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!

Karar gazetesi solcuya köşe verdi: Adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor... Rezil oldular!

Derbide Fenerbahçe güldü

Ekrem’in gazetesi 'Yalanın Nefes’i Babacan’ı kızdırdı

İran’dan şok açıklama: 6 milyon evli çiftimiz var, bunun 3 milyonu kısır!
Gündem CHP’li İBB’nin boşluğunu hükümet doldurdu
Gündem

CHP’li İBB’nin boşluğunu hükümet doldurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li İBB’nin boşluğunu hükümet doldurdu

Büyük projeler ve eserler üretmediği gibi mega yatırımlara takoz koyan CHP’li İBB yönetimi, bir kişinin siyasi kariyer hırsı nedeniyle İstanbul’u fetret dönemine soktu.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Yağmada ve vurgunda rakip tanımayan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmette ise fena çaktı. Dev şehri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi fetret dönemine sokan İmamoğlu’ndan doğan boşluğu merkezi idare doldurdu. Siyasi kariyeri uğruna şova da algı oyununa da doymayan, çalmada çırpmada ise mahir olan yolsuzluk zanlısı sabık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ihmal edildiği için iktidar tarafından tamamlanan metro yatırımları, yeşil alan ve kentsel dönüşüm çalışmaları tekrar akla geldi.

 

“BELEDİYE, KOLUNU KIPIRDATMIYOR”

Akit’e konuşan eski İBB AK Parti Meclis Üyesi Kadem Ekşi, şunları söyledi: “Karşımızda devasa bütçeye sahip bir İBB var. Ne yazık ki burada kaynakların verimli, etkin kullanımıyla alâkalı ciddi soru işaretleri hatta aymazlık var. Vaziyet çok kötü. Rahmetli Kadir Topbaş döneminde temeli atılan metro hatları, raylı sistemlerle ilgili bir gram ilerleme yok. Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı’nın durumu ortada. Yeni bir proje olmadığı gibi hafif raylı sistemlerle ilgili kollar kıpırdatılmıyor. Üsküdar-Maltepe Tramvay Hattı için atılan adım yok. Yine Hızray projesi çöpe atıldı. Geride ise reklâmla, şovla, algıyla geçen 7 yıl kaldı. İmamoğlu da CHP’li İBB yönetimi de İstanbulluların umutlarını çaldı. Cumhurbaşkanı’mız haklı. İstanbul, yatırım ve hizmet noktasında fetret döneminde. Allah’tan merhum Topbaş döneminde önemli yatırımlar yapıldı. İnanın o dönemde o yatırımlar yapılmasa harap hâlde olurduk. Ancak Topbaş’ın bıraktığı miras da tükeniyor. İlave hamlelerde bulunmak gerekiyor. Yollar, kavşaklar, metrolar, yeşil alanlar yeterli gelmiyor. Ne yazık ki şehir, 7 yıldır geriye sarıyor. Kaynaklar yanlış kullanıldığı için bir yere varılmıyor. Yolsuzluklardan, usulsüzlüklerden, suistimallerden bir yere gelinmiyor. Tabii her şey anlaşılıyor, dönen dolaplar tek tek ifşa oluyor. Ancak millet, 16 milyon kaybetti. Cumhurbaşkanı’mız sorumlu biri. İstanbul’u bir başına bırakmıyor. İBB yönetiminin yapamadığı metroları, raylı sistemleri, millet bahçelerini inşa ettiriyor. İmamoğlu’nun ihmal ettiği dönüşüm çalışmalarını tamamlatıyor. CHP’li İBB, şu anda yok hükmünde. O yokluğu bize hissettirmeyen ise merkezi idare, iktidar. ”

 

“İMAMOĞLU’NUN DA VEKİLİNİN DE PROJESİ YOK”

Şehir Bilimci Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanı’mız, İstanbul’a duyarlı. O, bu nedenle şehri kaderine terk etmiyor. Yatırımdan imtina eden, proje üretmeyen İBB’nin görevini görüyor. Cumhurbaşkanı’mız çok farklı biri. O, İBB Başkanı iken de çok başarılıydı. Rol model alınıyordu. İstanbul’un sorunlarını biliyor, çözüyordu. Metro ve tramvay hatlarını bir bir tamamlıyordu. Barajlar yapıyordu. Adalar’a su götürüyordu. Şu anda İBB öyle mi? Nerede Erdoğan ve Topbaş dönemi, nerede CHP dönemi! CHP yönetiminde İBB, yok gibi. Bunu başlanmayan ya da yarım bırakılan yatırımlardan, aksayan hizmetlerden anlıyoruz. Cumhurbaşkanı’mız da olanları görüyor ve sorunlara el atıyor. Normalde metro hatlarını yapma sorumluluğu belediyelerde. Ancak İstanbul’da metro hatlarının büyük bölümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca inşa edildi. Bu bile her şeyin kanıtı. Millet bahçeleri de aynı şekilde. Yeşil alanları kullanıma açma mesuliyeti belediyelerde. Ancak İBB’den ses seda yok. Doğal olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca millet bahçeleri yapılıyor. İBB, görünür olmadığı için merkezi idare devrede. Yani ne İmamoğlu’ndan ne vekilinden bir haber veya proje duyuyoruz. İmamoğlu, CHP’li İBB yönetimi enerjisini icraata verse yanlışlar yapmasa böyle bir tablo ya da fotoğraf doğmazdı.”

Kaynak: Yeniakit

CHP'den itirafçılara vekillik rüşveti! Leblebi dağıtır gibi dağıtmışlar
CHP'den itirafçılara vekillik rüşveti! Leblebi dağıtır gibi dağıtmışlar

Gündem

CHP'den itirafçılara vekillik rüşveti! Leblebi dağıtır gibi dağıtmışlar

İzmir'de esnaf CHP'li belediyeye direndi ve kazandı!
İzmir'de esnaf CHP'li belediyeye direndi ve kazandı!

Yerel

İzmir'de esnaf CHP'li belediyeye direndi ve kazandı!

‘Birinci partiyiz’ diyen CHP’lileri çıldırtacak tahmin
‘Birinci partiyiz’ diyen CHP’lileri çıldırtacak tahmin

Medya

‘Birinci partiyiz’ diyen CHP’lileri çıldırtacak tahmin

Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi
Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi

Aktüel

Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi

Aday gösterilmeyince küsmüştü! ‘Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yazan CHP’nin müzisyeni: Artık kimseye şarkı yazmam!
Aday gösterilmeyince küsmüştü! ‘Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yazan CHP’nin müzisyeni: Artık kimseye şarkı yazmam!

Gündem

Aday gösterilmeyince küsmüştü! ‘Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yazan CHP’nin müzisyeni: Artık kimseye şarkı yazmam!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23