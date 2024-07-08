CHP'li İBB İstanbul’u nasıl kilitledi? Yazık, vallahi yazık

Yüksel Aytuğ, Sabah gazetesindeki köşe yazısında İstanbul'daki trafik sorunlarına değindi. Aytuğ, CHP'li İBB'nin aynı anda başlattığı yol bakım ve tamir çalışmalarının İstanbul trafiğini felç ettiğini belirtti. Yazısında, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin plansız çalışmalarının İstanbullulara büyük çile çektirdiğini ifade eden Aytuğ, bu durumun İBB'nin trafik sorunlarına çözüm bulmadaki yetersizliğini ortaya koyduğunu vurguladı. Aytuğ, şunları kaydetti:

"İstanbul'un mevcut trafik keşmekeşi sanki semt sakinlerini yeterince deli etmiyormuş gibi İBB aynı anda başlattığı 4 ayrı yol bakım ve tamir çalışmasıyla çileyi iyice işkenceye çevirdi.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde başlatılan çalışmanın hemen ardından Yenibosna metrobüs üst geçit çalışması ile iki ana arter felç oldu. Aynı günler içinde tamirat amacıyla Haliç Köprüsü de trafiğe kapandı. Bunlar yetmiyormuş gibi İBB bugünden itibaren Küçükçekmece - Yenibosna arasında metrobüs hattı için yol yenilemesi başlattı.

Tüm dünya belediyeleri kentlerin trafik yoğunluğuna çare olacak projeler üretirken, Ekrem İmamoğlu ve ekibi İstanbul trafiğine düğüm üstüne düğüm atıyor.

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Sanırım planı anladım. Herkesi canından bezdirip milleti başka şehirlere göç ettirerek trafiği rahatlatmak. (!)"