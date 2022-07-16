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CHP'li İBB 3 yıldır "yapacağız" diyor... Vatandaş isyan etti

Fatih Beyazıt'ta İSPARK'a ait olan 430 araç kapasiteli "Mercan Katlı Otopark"ın iki buçuk yıldır kapalı olması, esnaf ile alışverişe gelen vatandaşları mağdur ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 17:07:00 - 2022-07-16 17:08:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'a ait olan Mercan Katlı Otopark, yenilenme gerekçesiyle yaklaşık 3 yıldır kapalı tutuluyor. Alışverişe gelen vatandaşlar, araçlarını park edecek yer bulamadığı için trafiğe maruz kalırken, müşteri kaybeden esnaf da yaşanan durumdan şikayetçi.

Fatih'teki esnaflar, otoparkın kapalı olmasından olumsuz etkilediğini belirterek, yaklaşık 3 yıl önce kapatılan otoparkın atıl halde durmaya devam ettiğini söyledi.

Esnaflardan bazıları yüzlerce kez mail attıklarını belirterek "Beyaz Masa'ya başvurduk fakat hiçbir şekilde ilgilenilmedi. Sonuçta bu otopark 38 ilçeden insanların gelip arabasını bıraktığı yer ve her gün trafik bu şekilde. 1 buçuk saatte Süleymaniye'ye gidebiliyorsunuz. Burada insanlar saatlerce çile çekiyor. Trafik yüzünden hiçbir müşterimiz gelmek istemiyor. Kimse burada 2 saat durup çanta almaya gelmez ya da nevresim, kumaş..." dedi.

3 yıldır yapacağız deniyor

Otopark geçtiğimiz senelerde de gündem olmuş, o sıralarda konuşan esnaflar otopark sorununu gerekli mercilere şikayet ettiklerini ancak hiçbir sonuç alamadıklarını aktarmıştı. Yetkililerin "yapacağız" demelerine rağmen herhangi bir çalışma yapılmayan otopark, yıllardır atıl vaziyette.

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