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Gündem CHP'li Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan'la evleniyor
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan'la evleniyor

CHP'li vekil Gürsel Tekin, kendisinden 26 yaş küçük spiker Mehtap Özkan'la dünyaevine giriyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 21:47:00 -
CHP'li Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan'la evleniyor

CHP'li vekil Gürsel Tekin, kendisinden 26 yaş küçük spiker Mehtap Özkan'la dünyaevine giriyor.

 

57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek bir törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan’la evleniyor.

Aralarında 26 yaş fark bulunuyor

Aile arasında yapılacak törenle dünyaevine girecek çift arasında 26 yaş fark var.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında boşanmıştı

Gürsel Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Gürsel Tekin, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.

Mehtap Özkan kimdir?

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.

 

 

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