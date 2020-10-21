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Aktüel CHP'li Gürer'den hububatta gümrük vergisinin sıfırlanmasına tepki:
Aktüel

CHP'li Gürer'den hububatta gümrük vergisinin sıfırlanmasına tepki:

"Piyasayı dengelemek, enflasyonu baskılamak adı altında ithalatın önü açılıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:18:06 -
CHP'li Gürer'den hububatta gümrük vergisinin sıfırlanmasına tepki:

TBMM (AA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububatta gümrük vergisinin sıfırlanmasıyla piyasayı dengelemek, enflasyonu baskılamak adı altında ithalatın önünün açıldığını söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, buğdayda yüzde 45, arpada yüzde 35 ve mısırda yüzde 25 olan gümrük vergisinin bugün itibarıyla sıfırlandığını belirtti.

Bu durumun, pandemi sürecinde tarımda yaşanan sorunların giderek derinleştiğinin somut bir göstergesi olduğunu savunan Gürer, mayıs ayında yerli üretim ekmeklik buğday için 650, makarnalık buğday için de 1800 liralık taban fiyat verildiğini hatırlattı.

Bu süreçte aile tipi işletmeli tarım yapan kesimlerin, borçlarından dolayı ürünlerini hemen satmak zorunda kaldıklarını, durumu el veren büyük tüccarların ise buğdayı depoladığını ifade eden Gürer, "Ağustos ayında hasat sonunda yurt dışından makarnalık buğday 2 bin 450 liradan getirildi. Kendi çiftçimizden 1800 liradan aldığımız buğday için yurt dışına 2 bin 450 lira ödedik. Ekmeklik buğday için de 1800 liradan yurt dışından buğday getirmek durumunda kaldık. Kendi çiftçimizden esirgediğimizi yabancı çiftçilere verdik." diye konuştu.

Türkiye'de şu anda makarnalık buğdayın 2 bin 500 lira civarında, ekmeklik buğdayın 2 bin liranın üzerinde satıldığını dile getiren Gürer, piyasayı dengelemek, enflasyonu baskılamak adı altında ithalatın önünün açıldığını savundu.


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