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Aktüel CHP'li Gülizar Biçer Karaca: "TBMM'de Çocuk Hakları Komisyonunun kurulmasını istiyoruz"
Aktüel

CHP'li Gülizar Biçer Karaca: "TBMM'de Çocuk Hakları Komisyonunun kurulmasını istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:40:38 -
CHP'li Gülizar Biçer Karaca: "TBMM'de Çocuk Hakları Komisyonunun kurulmasını istiyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcı Gülizar Biçer Karaca, "TBMM'de Çocuk Hakları Komisyonunun kurulmasını istiyoruz. Bugüne kadar böyle bir komisyon kurulmadı. Sadece Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun bir alt komisyonu olarak çalışıyor." dedi.

Karaca, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı içerisindeki Masal Şatosu bahçesinde yaptığı açıklamada, çocuk hakları alanındaki birçok iyi örnek uygulamanın kentte hayata geçirildiğini, bunun bütün Türkiye'ye yayılmasını istediklerini söyledi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalandığı gün dolayısıyla kutlandığını anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"TBMM'de Çocuk Hakları Komisyonunun kurulmasını istiyoruz. Bugüne kadar böyle bir komisyon kurulmadı. Sadece Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun bir alt komisyonu olarak çalışıyor. Bir alt komisyon olarak çalışan Çocuk Hakları Komisyonunda, uğradığı hak ihlallerinin farkında bile olmayan, sahip olduğu hakları bilmeyen, bilse de hayata geçirme olanakları bulamayan çocuklarımızın sesini yükseltmek mümkün değildir. TBMM içtüzüğünde yapılacak olan bir değişikle bağımsız çocuk hakları komisyonunun bir an evvel hayata geçirilmesi, imzalanan sözleşmelerin mutlaka uygulanmasına katkı verecektir."

Basın açıklamasına, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile diğer ilgililer katıldı.

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