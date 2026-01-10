CHP’li Gökhan Günaydın'dan teröristlere açık destek: "Halep’te yaşananlar demokrasi ve insan haklarına aykırıdır."
Suriye ordusunun Halep ve çevresinde PKK/SDG unsurlarına yönelik başlattığı temizlik operasyonları, CHP içerisinde rahatsızlığa neden oldu. CHP Genel Sekreteri Gökhan Günaydın, bölgedeki terör gruplarına karşı yürütülen haklı mücadeleyi hedef alarak "İnsan hakları" kılıfıyla teröristlere siper oldu.
Terörle mücadeleye "Demokrasi" makyajı
Günaydın, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Suriye'de, Halep'te ortaya çıkan gelişmeler ve saldırıları büyük bir kaygıyla izliyoruz. Bu bir demokrasi sorunudur, bu bir insan hakları sorunudur. Meseleyi doğru açıdan ele almak, insanların can güvenliğini sağlamak, demokrasiyi ve barışı o bölgede tesis etmek son derece önemli."
Suriye devletinin topraklarını terörden arındırma çabasını "Demokrasi sorunu" olarak niteleyen Günaydın, bölgedeki istikrarsızlığın ana kaynağı olan terör örgütlerine karşı tek kelime etmezken, operasyonların Türkiye'yi etkileyeceğini öne sürerek tüm kesimleri "Sorumlu davranmaya" davet etti.
Safı yine şaşmadı
Milli çıkarların aksine, bölgedeki terör oluşumlarını korumaya yönelik söylemleriyle dikkat çeken CHP yönetiminin bu tavrı, "Kimin safındasınız?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Gökhan Günaydın'ın "Barış ve demokrasi" söylemlerinin ardına sığınarak terör operasyonlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi, kamuoyunda büyük tepki topladı.