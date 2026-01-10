  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem CHP’li Gökhan Günaydın'dan teröristlere açık destek: "Halep’te yaşananlar demokrasi ve insan haklarına aykırıdır."
Gündem

CHP’li Gökhan Günaydın'dan teröristlere açık destek: "Halep’te yaşananlar demokrasi ve insan haklarına aykırıdır."

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye ordusunun Halep ve çevresinde PKK/SDG unsurlarına yönelik başlattığı temizlik operasyonları, CHP içerisinde rahatsızlığa neden oldu. CHP Genel Sekreteri Gökhan Günaydın, bölgedeki terör gruplarına karşı yürütülen haklı mücadeleyi hedef alarak "İnsan hakları" kılıfıyla teröristlere siper oldu.

Terörle mücadeleye "Demokrasi" makyajı

Günaydın, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de, Halep'te ortaya çıkan gelişmeler ve saldırıları büyük bir kaygıyla izliyoruz. Bu bir demokrasi sorunudur, bu bir insan hakları sorunudur. Meseleyi doğru açıdan ele almak, insanların can güvenliğini sağlamak, demokrasiyi ve barışı o bölgede tesis etmek son derece önemli."

Suriye devletinin topraklarını terörden arındırma çabasını "Demokrasi sorunu" olarak niteleyen Günaydın, bölgedeki istikrarsızlığın ana kaynağı olan terör örgütlerine karşı tek kelime etmezken, operasyonların Türkiye'yi etkileyeceğini öne sürerek tüm kesimleri "Sorumlu davranmaya" davet etti.

Safı yine şaşmadı

Milli çıkarların aksine, bölgedeki terör oluşumlarını korumaya yönelik söylemleriyle dikkat çeken CHP yönetiminin bu tavrı, "Kimin safındasınız?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Gökhan Günaydın'ın "Barış ve demokrasi" söylemlerinin ardına sığınarak terör operasyonlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Okur

Chp yönetiminin Ekrem İmamoğlunu chp den silme taktikleri bunlar.

Ahmet Öztürk

CHP milletvekillerinin hepsi Türk devleti vede Türk insanlarının bekasıdır bunlara oy bile verilmez bunların arkasından bile gidilmez...
