CHP’li Gökhan Günaydın'dan teröristlere açık destek: "Halep’te yaşananlar demokrasi ve insan haklarına aykırıdır."

Terörle mücadeleye "Demokrasi" makyajı

Günaydın, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de, Halep'te ortaya çıkan gelişmeler ve saldırıları büyük bir kaygıyla izliyoruz. Bu bir demokrasi sorunudur, bu bir insan hakları sorunudur. Meseleyi doğru açıdan ele almak, insanların can güvenliğini sağlamak, demokrasiyi ve barışı o bölgede tesis etmek son derece önemli."

Suriye devletinin topraklarını terörden arındırma çabasını "Demokrasi sorunu" olarak niteleyen Günaydın, bölgedeki istikrarsızlığın ana kaynağı olan terör örgütlerine karşı tek kelime etmezken, operasyonların Türkiye'yi etkileyeceğini öne sürerek tüm kesimleri "Sorumlu davranmaya" davet etti.

Safı yine şaşmadı

Milli çıkarların aksine, bölgedeki terör oluşumlarını korumaya yönelik söylemleriyle dikkat çeken CHP yönetiminin bu tavrı, "Kimin safındasınız?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Gökhan Günaydın'ın "Barış ve demokrasi" söylemlerinin ardına sığınarak terör operasyonlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi, kamuoyunda büyük tepki topladı.