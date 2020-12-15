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Aktüel CHP'li Girgin, "esnafın derdine derman olacak bir paketin açıklanmadığını" iddia etti
Aktüel

CHP'li Girgin, "esnafın derdine derman olacak bir paketin açıklanmadığını" iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:10:46 -
CHP'li Girgin, "esnafın derdine derman olacak bir paketin açıklanmadığını" iddia etti

TBMM (AA) - CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, esnafın derdine derman olacak bir paketin hala açıklanmadığını ileri sürerek, "Zaten iktidarın böyle bir paketi hazırlama anlayışı da yoktur." dedi.

Girgin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, esnafın sorunlarını aylardır anlattıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu durumu görmezden geldiğini iddia etti.

Esnaf mağduriyetinin görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştıktan sonra destek paketinin açıklandığını dile getiren Girgin, "Açıklanan paket yeterli değil. Bu paketi hazırlayanlar dükkan kiralarının ne kadar olduğunu bilmiyor. Esnafın derdine derman olacak bir paket halen açıklanamamıştır. Zaten iktidarın böyle bir paketi hazırlama anlayışı da yoktur." diye konuştu.

Girgin, esnafa üç ay için 5 milyar lira ödeneceğini buna karşın 2021 yılında "faiz baronlarına" 179 milyar lira, kamu özel işbirliği kapsamındaki projelere ise 31 milyar lira ödeneceğini savundu.

Hükümetin halktan topladığı paraları "yandaşlara" dağıttığını iddia eden Girgin, "Yapılan destek bütün esnafı kapsamıyor. Yeme içme sektöründe faaliyet gösteren esnaf kaderine terkedildi. 6 milyona yakın sokak satıcısı açlığa mahkum edildi. Okullardaki 80 bin kantin kapalı. İşsiz kalan müzisyenler, geçimlerini sağlamak için enstrümanlarını satmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Girgin, gelecek günlerde daha önce ertelenen SGK ve diğer borçlara vergi borçlarının da ekleneceğini, esnafın bu yükün altından kalkmasının mümkün olmadığını belirtti.



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