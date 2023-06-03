CHP'li gazeteci Kılıçdaroğlu’nun koltuk ve İmamoğlu planını deşifre etti!

Türkiye tarihi seçimleri geride bırakırken Cumhurbaşkanı bir kez daha “Recep Tayyip Erdoğan” oldu. Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte hezimete uğrayan CHP‘de Genel Başkan Kılıçdaroğlu tüm partililerin hedefi olurken istifa sesleri yükselmeye başladı.

PORTAKAL KILIÇDAROĞLU’NUN PLANINI DEŞİFRE ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağıran CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, seçimde hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’nun koltuk ve İmamoğlu planını deşifre etti. Ekim ayındaki kurultayda Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını söyleyen Portakal, İmamoğlu için yapılan planı açıkladı.

İMAMOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ

Seçimde alınan ağır hezimetin ardından Kılıçdaroğlu tüm parti yönetimini görevden zorla istifa ettirerek yeni bir kurultay hazırlığına kalkıştı. Öte yandan kaybeden CHP Başkanı geçtiğimiz günlerde değişim vurgulu açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu ile de görüştü.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYDA KAZANACAK

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, seçimin ertesi sabahı açıklama videosu yayınlayan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin detaylarını aktardı. Kılıçdaroğlu’nun yenilgiye rağmen göreve devam edeceğini söyleyen Portakal, Ekim ayında partinin kurultay düzenleyeceğini ancak delege yapısı nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday çıksa da yeniden başkan olacağının kesin olduğunu belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NUN İMAMOĞLU PLANI

Ayrıca CHP yandaşı Portakal açıklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İstanbul seçimlerinde aday yapılacağını söyledi. İBB Meclisi’nde çoğunluk sağlayabilmesi şartı koştuğunu ve böyle bir senaryonun gerçekleştirdiği takdirde İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığına getirileceğini de ifade etti.

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İMAMOĞLU YERİNE MURAT ÇALIK

Portakal, tüm senaryoların gerçekleşmesi ve İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı olması durumunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın İBB’nin başına getirileceğini iddia etti.