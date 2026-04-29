Rumlar "Konstantinopolis’in fatihi" ilan etmişti. Bir güzelleme de ateistlerden geldi ABD’de özgürlük maskesi düştü! İsrail'i eleştirene yeşil kart yok Eski cumhurbaşkanının cenazesi kriz çıkarttı! 10 aydır morgda bekletiliyordu Siyonizmin hamisi Trump’ın kirli oyunu: Charles’ın fikrini sömürgeci hayallerine alet etti Selin Başak Schlosser olayında sır perdesi aralandı! Otel odasında ölü bulunmuştu "Görmedim, duydum" yalanı çöktü! İmamoğlu davasında "Adem Soytekin" depremi: Rüşvetin belgesi itiraflarla geldi! 29 Nisan 1273: Kurtubi'nin vefatı (Hadis ve Fıkıh Âlimi) Trump’tan Siyonistleri sevindiren talimat: İran’a tam kuşatma! Orta Doğu’da savaş çemberi genişliyor: Körfez’den füze hamlesi, Rusya’dan İsrail’e "yasa dışı" çıkışı Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar!
CHP'li gazeteci Bahar Feyzan'dan şok rüşvet itirafı: Bu ne rahatlık?

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Bahar Feyzan, Ataşehir Belediyesindeki rüşvet skandalını çarpıcı detaylarla gün yüzüne çıkardı. Feyzan, belediye çalışanlarının rüşvet çarkını "Eh be kardeşim, bu ne rahatlık?" sözleriyle eleştirerek, yolsuzluğun belgeli ve somut delillere dayandığını belirtti.

Bahar Feyzan'ın açıklamalarına göre, rüşvet iddiaları yalnızca söylentiden ibaret değil. Şikayetçi olan bir kadının beyanları ve ardından yapılan incelemeler, belediyedeki rüşvetin boyutlarını gözler önüne seriyor:

Tabletlerle gelen somut deliller

  • Rüşvet Karşılığı Alışveriş: İddiaya göre, belediye personeli şikayetçi kadına tablet bilgisayarlar aldırıyor.
  • Fatura ve IMEI Eşleşmesi: Kadının Media Markt'tan aldığı tabletlerin fatura ve IMEI numaraları, emniyetin şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda ele geçirilen cihazlarla birebir örtüşüyor.
  • Kuvvetli Delil: Feyzan, bu eşleşmenin basit bir şüpheyi aşarak "kuvvetli bir delil" niteliği taşıdığını vurguladı.

"Rüşvetin belgesi olur mu? Olmuş"

Feyzan, yaşananlar karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Artık bu kadar rüşvetin belgesi olur mu? Olmuş" ifadelerini kullandı. CHP'li bir belediyede yaşanan bu durumun, destekçisi olan gazeteciler tarafından dahi "pes" dedirtecek bir boyuta ulaştığı görüldü.

Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP’den başkasına oy vermem!
Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP’den başkasına oy vermem!

Gündem

Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP’den başkasına oy vermem!

Köseler'e tahliye çıkmadı! CHP’li Beykoz Belediyesinde suç zinciri ortaya çıktı
Köseler'e tahliye çıkmadı! CHP’li Beykoz Belediyesinde suç zinciri ortaya çıktı

Gündem

Köseler'e tahliye çıkmadı! CHP’li Beykoz Belediyesinde suç zinciri ortaya çıktı

CHP’ye kimler zarar veriyor? Tekin ve Şimşek mi Özkan Yalım mı? Yılmaz Özdil Özel’in içinden geçti
CHP’ye kimler zarar veriyor? Tekin ve Şimşek mi Özkan Yalım mı? Yılmaz Özdil Özel’in içinden geçti

Gündem

CHP’ye kimler zarar veriyor? Tekin ve Şimşek mi Özkan Yalım mı? Yılmaz Özdil Özel’in içinden geçti

geniş persfektiften baktığınız zaman

türklerin malları helaldir diyen zihniyet içimizdeki bazı ırklar <<kent konsetyinde yapılan demliler kemaciler arasındaki anlasmalar <<<rozet takıp sadece Attürkücüym deyip atatürkü sevmeyenler <<<calma cırpma konsunda nasılsa bir kere geldik calaım cırpalım denilen zihniyet <<düşünmek lazım

B.paşalı

Bunlar chp genel başkanı özelden talimat almışlar. Rüşvetsiz iş yapılmayacak diye Chp belediye başkanları aldıkları talimata göre hareket ediyorlar Chp organize suç örgütü olmuş.
