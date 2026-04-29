CHP'li gazeteci Bahar Feyzan'dan şok rüşvet itirafı: Bu ne rahatlık?

Bahar Feyzan'ın açıklamalarına göre, rüşvet iddiaları yalnızca söylentiden ibaret değil. Şikayetçi olan bir kadının beyanları ve ardından yapılan incelemeler, belediyedeki rüşvetin boyutlarını gözler önüne seriyor:

Tabletlerle gelen somut deliller

Rüşvet Karşılığı Alışveriş : İddiaya göre, belediye personeli şikayetçi kadına tablet bilgisayarlar aldırıyor.

: İddiaya göre, belediye personeli şikayetçi kadına tablet bilgisayarlar aldırıyor. Fatura ve IMEI Eşleşmesi : Kadının Media Markt'tan aldığı tabletlerin fatura ve IMEI numaraları, emniyetin şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda ele geçirilen cihazlarla birebir örtüşüyor.

: Kadının Media Markt'tan aldığı tabletlerin fatura ve IMEI numaraları, emniyetin şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda ele geçirilen cihazlarla birebir örtüşüyor. Kuvvetli Delil: Feyzan, bu eşleşmenin basit bir şüpheyi aşarak "kuvvetli bir delil" niteliği taşıdığını vurguladı.

"Rüşvetin belgesi olur mu? Olmuş"

Feyzan, yaşananlar karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Artık bu kadar rüşvetin belgesi olur mu? Olmuş" ifadelerini kullandı. CHP'li bir belediyede yaşanan bu durumun, destekçisi olan gazeteciler tarafından dahi "pes" dedirtecek bir boyuta ulaştığı görüldü.