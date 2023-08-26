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Yaşam CHP'li Fikri Sağlar yoğun bakıma alındı
Yaşam

CHP'li Fikri Sağlar yoğun bakıma alındı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 17:35:00 -
CHP'li Fikri Sağlar yoğun bakıma alındı

Eski bakan ve CHP’li Fikri Sağlar’ın bypass ameliyat olduğu öğrenildi. Sağlar başarılı ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kültür ve Devlet eski Bakanı ve Mersin’de farklı dönemlerde milletvekilliği yapan Fikri Sağlar’ın, 'bypass' ameliyat olduğu öğrenildi.

Yoğun bakıma alındı

Sağlar, başarılı geçen ameliyattan sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sağlar, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ni 17., 18., 19. ve 20. dönemlerinde Mersin’de milletvekili olarak temsil etti. Sağlar, ardından 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliğine seçilmiş, 25. dönemde CHP Mersin milletvekili olmuştu.

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