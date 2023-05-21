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Siyaset CHP'li faşist Tanju Özcan vites yükseldi! Hepsini terörist ilan etti
Siyaset

CHP'li faşist Tanju Özcan vites yükseldi! Hepsini terörist ilan etti

Yeniakit Publisher
2023-05-21 18:40:00 -
CHP'li faşist Tanju Özcan vites yükseldi! Hepsini terörist ilan etti

CHP'li Bolu Belediyesi'nin faşist Başkanı Tanju Özcan, ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecileri 'terörist' ilan ederek haddini aştı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turuna hazırlanırken CHP'li Bolu Belediye Başkanı ırkçı Tanju Özcan'dan hadsizlikte sınırları aşan bir mesaj geldi.

Özcan, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan göçmen vatandaşları çirkin ifadelerle hedef aldı.

"Uyuyamıyorum. Delirmek üzereyim." diyen Özcan, bütün göçmen vatandaşları terörist ilan etti.

28 Mayıs seçimi için ırkçı ifadelerle kendisi gibi ırkçılara seslenen Tanju Özcan, mesajına şöyle devam etti:

13 milyon sığınmacı demek,10 yıl sonra 20 milyon terörist demek! Çoluğumuza çocuğumuza, esnafımıza bıçak çekip gasp ettiklerinde bu paylaşımlarımı hatırlarsınız umarım! Ama geç kalacağız o zaman! Artık bu seçim seçim olmaktan çıktı! Sığınmacı sever RTE mi, gitsin diyenler mi arasında referandum…Ne olur dikkatli oy kullan kardeşim!
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