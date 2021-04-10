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Siyaset CHP'li Faik Öztrak'a vatandaştan tokat gibi cevap: Bankalar batarken yoktunuz
Siyaset

CHP'li Faik Öztrak'a vatandaştan tokat gibi cevap: Bankalar batarken yoktunuz

"CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen araçla Malatya'ya giden CHP heyetinin esnafın tepkisi karşısında cevap vermekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı. 2002 yılından önce bankaların battığı dönemde CHP'lilerin ortalıkta görünmediğini hatırlatan bir esnaf, "Mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydi bu otobüs ben onu soruyorum. Hizmet eden biri geldi mi hırsız, diktatör diye yaftalıyorsunuz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 12:43:00 - 2021-04-10 12:44:01

CHP'den aralarında 3 genel başkan yardımcısının da bulunduğu 10 milletvekilinden oluşan heyet Malatya'ya gitti. Partililerle görüşen CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Bölgede kuruyemiş dükkanı olan bir esnaf ile sohbet eden Öztrak ise aldığı tepki karşısında çaresiz kaldı.

"53 banka batırıldı kimse ses çıkarmadı"

Esnafın, "2002 yılından önce yazar kasa atılırken, anayasa kitapçığı fırlatılırken neredeydiniz. Mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydi bu otobüs ben onu soruyorum.

Demirel döneminde 53 banka batırıldı kimse ses çıkarmadı. Hizmet eden biri geldi mi hırsız, diktatör diye yaftalıyorsunuz. Ekonomimiz çok iyi. Benim arkadaşım sıfır araba almaya gitti 6 ay sonraya gün verdiler. Para var ama araba yok." dedi.

Kılıçdaroğlu'na imalı cevap

Öztrak da esnafa "10 milyon 500 bin kişi işsiz onu ne yapacağız" deyince esnaf, "O zaman Kılıçdaroğlu'nun dediğini yapacağız. Her muhtara bir danışman vereceğiz. İşsizlik bitecek. Bunu sizin genel başkanınız diyor" cevabını verdi.

Vatandaşlardan şamarı yiyen CHP heyeti hızla bölgeden ayrıldı.

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