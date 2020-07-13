CHP'li Faik Öztrak ağzındaki baklayı çıkardı: Ayasofya açarak Cumhuriyet'i yok saydınız

Danıştay'ın kararıyla cami statüsünde ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Ayasofya'nın ibadete açıklamasını eleştirdi.

Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan 1934'te yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararına iptal edilmesin diye Danıştay'a sözde bir savunma verirken diğer yandan da Ayasofya dik duruşumuz sayesinde ibadete açıldı diye caka sattılar.

'Bu yaptığınız ikiyüzlülük'

Hadi oradan, yapılanın adı riyakarlıktır, ikiyüzlülüktür. Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden olmanızdır.

'Osmanlı hukukuyla Cumhuriyet yok sayıldı'

Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı.

'Padişah iradesine göre mülk talep edilirse ne olacak?'

Yarın bir gün yok olup gitmiş padişah iradesine göre birileri daha hak iddia ederse, Osmanlı dönemindeki malını mülkünü talep ederse ne olacak? Son aldığınız Vakıfbank hisselerini hazineye devreden kararınızı bu işin neresine koyacağız.

'Kılıç hakkını Gazi verdi'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kılıcı olmasaydı bugün Ayasofya'da ecdadın emanetleri üzerinde hak iddia edebilir miydik?

Bütün insanlık için müze yaptı

İşte gazi, kılıç hakkının verdiğini bu özgüvenle Ayasofya'yı bütün insanlığın ortak mirası olarak müze yapmış. Bunu beğenmediniz mi? Elinizde yetki var. Bunu yetkinizi kullanarak değiştirebilirdiniz. Ama siz yargının arkasına sığınmayı tercih ettiniz. Bu karara tarihe karşı ihanet diyerek kararda imzası olan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiniz. Bu ülkede cumhurbaşkanı makamında oturup Atatürk'e hakaret eden tek kişi sizsiniz."