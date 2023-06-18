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Siyaset CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu yorumu: O bir diktatör
Siyaset

CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu yorumu: O bir diktatör

Yeniakit Publisher
2023-06-18 02:58:00 -
CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu yorumu: O bir diktatör

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatör olduğunu söyledi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan ezici üstünlükle zaferle ayrıldı. Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimi de kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından ve seçmenlerden gelen 'istifa et' çağrılarına kulak tıkadı. Seçimlerden sonra parti yönetimini kendi keyfine göre yeniden dizayn eden CHP Genel Başkanı'na 'diktatör' yakıştırmaları yapılmaya başlandı.

"Kılıçdaroğlu diktatör"

CHP'de yaşanan kaosa ilişkin TV100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Partinin önde gelen isimlerinden olan Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla geldi." ifadelerini kullandı.

Sevigen konuya ilişkin şunları da söyledi:

"İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı."
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