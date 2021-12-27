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Siyaset CHP'li Eren Erdem'den provokasyon! Halkı devlete karşı kışkırttı
Siyaset

CHP'li Eren Erdem'den provokasyon! Halkı devlete karşı kışkırttı

CHP eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile alenen halkı devlete karşı kışkırtmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 17:33:00 -
CHP'li Eren Erdem'den provokasyon! Halkı devlete karşı kışkırttı

 YENİ AKİT / ANKARA 

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen terör soruşturmasına ilişkin tepki gösteren CHP eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile alenen halkı devlete karşı kışkırtmaya çalıştı.

Erdem yaptığı paylaşımda, “Konya Ilgın’dan söylüyorum; “İmamoğlu İstanbul’da Binali Yıldırım’ı değil, bizzat Tayyip Erdoğan’ı tam 2 kez yenmiştir. En ufak demokrasi dışında bir hayal kurarsanız, karşınızda halkı bulursunuz. İmamoğlu’nu size yedirmeyiz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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Dokunulmazlığı da yokmuş ! Savcı da mı yok !
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