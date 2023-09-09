  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birçok ilde akaryakıt istasyonları vardı! Ünlü akaryakıt şirketinin lisansı iptal edildi

Kuduz vakaları artıyor! Sahibini ısıran at kuduz çıktı, bütün köy karantina altına alındı!

CHP her telden çalıyor! Bir yanda TSK'ya iftira bir yanda Anıtkabir şovu

Gözlem uydularına şans eseri takıldı! Çok büyük bir enerji kaynağı bulundu, dev rezerv

Depremin üzerinden 7 ay geçti: Hatay'da enkazdan bir ceset daha çıktı!

Bayraktar TB3 SİHA havalanmaya hazırlanırken bir rakibi daha ortaya çıktı! Avrupa ülkesi duyurdu

Togg piyasayı altüst edince Çin'den yeni hamle resmen geldi

TSK'ya aşağılıkça iftira atmıştı! Kandil sözcüsü CHP'li SİHA Sezgin hakkında harekete geçildi

Türkiye'ye tam 100 yıl yetecek! Eğer doğruysa müthiş haber

Pendik sahilinde 'Afganların askeri eğitim' videosu da yalan çıktı! Özdağ’ın MİT’ten emekli şizofren arkadaşı ona yine yalan söyledi
Gündem CHP’li Eren Erdem'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı! Sonunda neyin ne olduğunu anlayan biri çıktı
Gündem

CHP’li Eren Erdem'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı! Sonunda neyin ne olduğunu anlayan biri çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-09 23:19:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tarihi bir analiz yaptı.

Başkan Erdoğan için çok sadık bir planı ve güçlü bir siyaset anlayışı olduğunu belirtti. Erdem, böyle bir lidere ihtiyacım var ifadelerini ekledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek alıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sadık bir planı ve güçlü bir siyaset anlayışı olduğunu belirten Erdem, "Bizim de ihtiyacımız bu" dedi.

"İktidar yolculuğu büyük kadroların, büyük planların eseridir." diyen Erdem, "Erdoğan'ı başarılı kılan budur." ifadelerini kullandı.

Halk TV'yi beslemeyeceklerini açıklayan CHP'li Eren Erdem'den pişkin savunma
Halk TV'yi beslemeyeceklerini açıklayan CHP'li Eren Erdem'den pişkin savunma

Siyaset

Halk TV'yi beslemeyeceklerini açıklayan CHP'li Eren Erdem'den pişkin savunma
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eren Erdem itiraf etti! Tek anlaşmaları Halk TV ile değilmiş
Eren Erdem itiraf etti! Tek anlaşmaları Halk TV ile değilmiş

Siyaset

Eren Erdem itiraf etti! Tek anlaşmaları Halk TV ile değilmiş

Halk TV'nin sahibi, Eren Erdem'i topa tuttu! 'CHP trollere para yağdırarak ordu kuruyor'
Halk TV'nin sahibi, Eren Erdem'i topa tuttu! 'CHP trollere para yağdırarak ordu kuruyor'

Gündem

Halk TV'nin sahibi, Eren Erdem'i topa tuttu! 'CHP trollere para yağdırarak ordu kuruyor'

Eski CHP sosyal medya sorumlusu Eren Erdem'i ifşa etti: Allah'a şükredelim
Eski CHP sosyal medya sorumlusu Eren Erdem'i ifşa etti: Allah'a şükredelim

Gündem

Eski CHP sosyal medya sorumlusu Eren Erdem'i ifşa etti: Allah'a şükredelim

CHP'nin teröristbaşı sevicisine desteği sürüyor! Bugün de Eren Erdem ziyaret etti
CHP'nin teröristbaşı sevicisine desteği sürüyor! Bugün de Eren Erdem ziyaret etti

Gündem

CHP'nin teröristbaşı sevicisine desteği sürüyor! Bugün de Eren Erdem ziyaret etti

CHP'de danışman krizi! Fatih Altaylı'dan Eren Erdem'e çok sert sözler
CHP'de danışman krizi! Fatih Altaylı'dan Eren Erdem'e çok sert sözler

Gündem

CHP'de danışman krizi! Fatih Altaylı'dan Eren Erdem'e çok sert sözler

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23