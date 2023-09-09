CHP’li Eren Erdem'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı! Sonunda neyin ne olduğunu anlayan biri çıktı

Başkan Erdoğan için çok sadık bir planı ve güçlü bir siyaset anlayışı olduğunu belirtti. Erdem, böyle bir lidere ihtiyacım var ifadelerini ekledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek alıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sadık bir planı ve güçlü bir siyaset anlayışı olduğunu belirten Erdem, "Bizim de ihtiyacımız bu" dedi.

"İktidar yolculuğu büyük kadroların, büyük planların eseridir." diyen Erdem, "Erdoğan'ı başarılı kılan budur." ifadelerini kullandı.