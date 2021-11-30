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Gündem CHP’li Eren Erdem yine kafayı çıkarttı
Gündem

CHP’li Eren Erdem yine kafayı çıkarttı

CHP’li Eren Erdem son dönemde Türkiye’de yaşanan kur saldırılarından dolayı iktidarı suçlayıp erken seçim naraları attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:30:00 -
CHP’li Eren Erdem yine kafayı çıkarttı

 Yeni Akit  Ankara 

Türkiye yaşanan kur saldırıları ile mücadele ederken CHP’li Eren Erdem sosyal medya hesabı üzerinden hükümeti suçlayıp erken seçim naraları attı. Erdem ard arda yaptığı paylaşımlarda, “Ekonomik kriz nedeniyle neden “erken seçim” istiyoruz. Çünkü yaşadığımız ekonomik krizin sebebi “siyasal kriz.” Bu kriz, bir küresel hareketlilik yahut başka bir nedene dayanmıyor. Bilinçli ve kasıtlı olarak kuru yüksek tutan bir hükümet var. Bu bir tercih, ve yanlış. Bir hükümetin doğrudan Merkez Bankasına müdahale ederek krizi büyüttüğü ve hiçbir siyasi reforma girişmeksizin, faiz hareketleriyle fiyat oluşturma gayretine girdiği bu şartlar; krizin bizzat kendisidir.

Siyasi reformlar olmadan, yatırımın olmayacağı açık. Ülkemiz için erken seçim neden önemli? Çünkü, ortada Millet ittifakı tarafından uzlaşılmış güçlü bir REFORM programı (güçlendirilmiş parlamenter sistem) var. Ve bu programın hayata geçmesi halinde normalleşecek, yatırıma açık hale geleceğiz. Üretimle büyüyeceğiz. Türkiye’nin bir politik seçeneği olduğu için “erken seçim” hayatidir. Eğer, üzerinde uzlaşılmış bir program olmasaydı (güçlendirilmiş parlamenter sistem) işimiz zor olabilirdi. Ancak, demokrasiye geçişin yol haritası belli ve neyin nasıl yapılacağı hususunda hazırız. Kaynağı bu rejim ve rejimin kodları olan bu ekonomik krizden; “normalleşerek” çıkabiliriz. Sorun yahut kriz “Siyasal” ise, çözüm “sandıktır.” Erken seçimi ertelemek, bu ülkeye zaman, para ve enerji kaybettirmektir. Ve vatandaş bunu görüyor” ifadelerini kullandı.

CHP'li Erdem'in bu tavrı; "Türkiye'nin meselelerine sessiz kalanlar, sınır ötesi tezkereye hayır diyenler en ufak kur yükselişinde oturdukları yerden hemen kafalarını çıkarıyorlar" yorumlarına sebep oldu.

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