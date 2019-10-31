CHP'li Eren Erdem hakkında tahliye kararı!
FETÖ'nün MİT TIR'ları ihaneti davasında tutuklu bulunan CHP'li Eren Erdem salıverildi.
İstinaf Mahkemesi, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi.
Erdem, yaklaşık 16 aydır cezaevindeydi.
Erdem, "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" ile suçlanıyordu. Gazeteciyken, 17/25 Aralık darbe girişimindeki ses kayıtlarını yaydığı gerekçesiyle tutuklanan Erdem için ayrıca, MİT tırları soruşturmasında devlete ait gizli belgelerin usulsüz şekilde temin ve ifşa edilmesi suçunu işlediğine dair belgelere ulaşılması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep edilmişti.