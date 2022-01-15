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Gündem CHP'li Erdoğdu'dan skandal sözler: AK Parti'ye sempati ihanettir
Gündem

CHP'li Erdoğdu'dan skandal sözler: AK Parti'ye sempati ihanettir

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'yi destekleyen, AK Parti'ye oy veren vatandaşları hedef aldı. Erdoğdu, AK Parti'yi kastederek "Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 12:11:00 -
CHP'li Erdoğdu'dan skandal sözler: AK Parti'ye sempati ihanettir

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) AK Parti'yi destekleyenleri hedef alan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
TELE 1'de konuşan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti’ye sempatisi olanların millete ihanet etmiş olacağını savundu.

Skandal sözler

Yaptığı açıklamada, "Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir. Çünkü hiçbir değer yargısı, ahlaki değeri, etik değeri, tartışma değeri, etik kuralı hiçbir şeyi yok" dedi.

"Bunlar gayri millidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz kasımda AK Parti'ye oy verenlere "gayri milli" demişti. CHP lideri, AK Parti'yi kastederek "Bunlar gayri millidir. Destekleyenler de gayri millidir" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

hıdır

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