CHP'li Erdal Aksünger'den skandal YPG açıklaması

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, skandal ifadelere imza attı. CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışıldı. CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, skandal ifadelere imza attı.

Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Ahmet Hakan'ın açık açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü sorusuna" Erdal Aksünger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu da aynı açıklamayı yapmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.

Teröristler 20 sivili şehit etti

Barış Pınarı Harekatı icraa edilirken terör örgütü PKK/PYD'liler sivilleri hedef alan saldırılar yaptı. Teröristlerin çocuk parkından ve çeşitli bölgelerden yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda 20 sivil ve 7 asker şehit oldu.