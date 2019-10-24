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CHP'li Erdal Aksünger'den skandal YPG açıklaması

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" ifadelerini kullandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 00:09

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, skandal ifadelere imza attı. CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışıldı. CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, skandal ifadelere imza attı.

Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Ahmet Hakan'ın açık açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü sorusuna" Erdal Aksünger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu da aynı açıklamayı yapmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.

Teröristler 20 sivili şehit etti

Barış Pınarı Harekatı icraa edilirken terör örgütü PKK/PYD'liler sivilleri hedef alan saldırılar yaptı. Teröristlerin çocuk parkından ve çeşitli bölgelerden yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda 20 sivil ve 7 asker şehit oldu.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 00:09
  1. İzmir
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. PKK
  4. YPG
  5. Erdal Aksünger
  6. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • yediemirleryediemirler24 dk önce
    Terörist, teröriste terörist dermi..?...
  • Münir Münir 1 sa önce
    Cins cinsine çeker derler chp deki zihniyet bu birde utanmadan Atatürk'ün partisi olmakla övünürler aslında Atatürk'ü bitleri kadar sevmezler.nüfuzunu kullanarak bu ülkeye ne kadar hainlik varsa ediyulorlar.bu zati kamber gibi her oturuma çıkartıp milletin asabını bozuyorlar.
  • İs-hakİs-hak1 sa önce
    ızTeröristler teröristler e terörist. Dermi hırsız hırsız a hırsız dermi c.mevla chplileri bize enbüyük imtihan olarak vermiştir.Ey CHP'liler sizin yaşam planınızda Allah yok (haşa) peygamber yok cennet cehennem yok ölünce çürümüş toprak olup yok olacaksınız öylemi,ortaya koyduğu nüz fotoğraf bu öyle olmadığını gidince görürsünüz tabi bu görüş neye yarıyacaksa
  • KadirKadir1 sa önce
    Kanı bozuk diye başka kime denirAmerikalılar çıkıp biz Türkiye'yi bölmek için bunu yapıyoruz derkenİsrail altı yıllık emeğimiz 6 günde gitti derkenİsraillilerin arzı mevud hedefleri varken bunları anlamamak yada umursamamakkalb õlúlüğúnden başka bir şey değildir kalbleri mühürlenmiş aynı Fransız İngiliz gibi düşünür olmuşlar .Allah vatandaşlarımıza uyanmak ve ayilmak nasip etsinkimler vatanaihanet gibi davranıyor anlamak nasip etsin
  • cengiz80cengiz801 sa önce
    Yazıklar olsun
  • hasanhasan1 sa önce
    CHP ulusal guvenlik sorunudur ve acilen kapatılmalıdır.
  • VatanperverVatanperver2 sa önce
    Teror orgutu degil çünkü senin çocuğunu öldurmedi teror orgutu degil senin namusunu kirletmedi teror orgutu degil çunku senle ayni kafadaislam düşmani vatan hainidevlet beslemeli yani sana da ona da maaş veriyolar hala ya haddini bil git bu bayrak altinda yaşama
  • GerçekGerçek6 sa önce
    Bunların teröristi 1: müslümanlar. 2: Kemal e yumruk atan Osman amca dir. Siz sayin Müslümanım diyen Türk milleti uykudamisin hala uyu sen uyu hiç bozma keyfini.
  • Günaydın Günaydın 6 sa önce
    Bunlar şehit cenazelerine katılıyor,Ak Partililer seyrediyor.Nokta
  • cihancihan6 sa önce
    ne içmiş bu la :))
  • Ke-mal Ke-mal 7 sa önce
    Oy ugruna dokunamıyorsunuz bunlara.sözüm akp ye
  • göktaşgöktaş7 sa önce
    İŞTE CHP.
  • HizipSavarHizipSavar7 sa önce
    ama siz artık bizim için bir terör örgütüsünüz. aldıkalrınız haram zehir zıkkım olsun li,me lime girsin çıksın. senide genel başkanınıda bunalrı bilip görüp size oy verenide........
  • emekli çavuşemekli çavuş7 sa önce
    HDP Lİ VEKİL NE DED????BİZ SIRTIMIZI PKK YA PYDYASLADIKDEMEDİMİ...............DEDİ.........CHP LİYETKİLİDE.. PYDBENİM GÖZÜMDE TÖRÖR ÖRGÜTÜDEĞİLDİR DİYOR.........EHHHH NE YAPALIM......İTTİFAK YAPARKEN................. ...HER ŞEY GÜZEL OLACAK DİYORLARDI....... ÇOK GÖRMEYİN....CHPHDPİP SP.vs.....
  • emekli çavuşemekli çavuş8 sa önce
    YPG NİNVATANI NERESİ YA.....TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VATANIMI OLUR?SİLAHSIZ HALKA...ZÜLMEDEN....YAŞLI...SÜBYAN ÇOCUKLARA...KADINA KIZA...SİLAH...SIKANKATLEDEN...MALINI MÜLKÜNÜ...YAĞMALAYAN...YPG TERÖRİST BİR ÖRGÜTTÜR............
  • HasanHasan8 sa önce
    ... şerefsiz git kandile
  • HakanHakan8 sa önce
    Ya rabbi sen bizi bu chplilerin eline birakma bunlar is basina gelir gelmez yapacaklari ilk is teröristlerle iyi iliskiler kurmak olucak

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