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CHP'li Erdal Aksünger: Mansur Yavaş'ı şişirmeyin

Geçtiğimiz hafta 105 ilçe ve belde belediye başkanı açıklayan CHP’de dün de Parti Meclisi toplantısı sonrasında 147 adayı daha kamuoyuyla paylaşıldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 07:57
CHP'li Erdal Aksünger: Mansur Yavaş'ı şişirmeyin

Adaylar arasında 1’i büyükşehir, 10 il başkanının ismi yer aldı. CHP, 33 bölgede mevcut adayları tekrar aday göstererek mevcudu korudu. 147 kişilik listede Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın aday gösterildi. İllerde ise; Artvin’den Demirhan Elçin, Batman’dan Enver Erdem, Bingöl’den Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane’den Bedri Ağaç, Uşak’tan Asım Kalelioğlu, Erzincan’dan İsmail Taş, Karabük’ten Mehmet Durum, Burdur’dan Ali Orkun Ercengiz, Giresun’dan Kerim Aksu ve Yalova’dan Vefa Salman tercih edildi. CHP, Burdur, Yalova ve Giresun’da mevcut başkanlarla yola devam etme kararı aldı.

Ankara’da 2 belediyesi bulunan CHP buralarda da değişikliğe gitmedi. Mevcut Başkanlardan Alper Taşdelen Çankaya’dan, Fethi Yaşar da Yenimahalle’den yeniden belediye bakan adayı gösterildi.

Mansur Yavaş’ın yerel seçimlerde Ankara’dan CHP- İYİ Parti ortak adayı olup olmayacağı siyasetin gündemini meşgul ederken, PM üyesi Erdal Aksünger, "İki partinin adayı olmak rozetsiz olmak anlamına gelmez. CHP kendi adayını Ankara’da çıkartacak ya da çıkartması gerekir” dedi. Aksünger, “Mansur Bey’e karşı bir tevazu var ama bunun da çok abartılmaması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. CHP Yerel Seçimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Mansur Yavaş’ın “rozetsiz aday” çıkışına ilişkin “Mansur Yavaş’ın neyi ifade etmek isteğini bilmiyorum ama mutlaka seçimlere katılan adayların rozetleri olur. Tabii belediye başkanı seçildikten sonra rozetini çıkarabilir” açıklamasında bulundu.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 07:57
  1. Karabük
  2. Yalova
  3. Batman
  4. Uşak
  5. Gümüşhane
  6. Giresun
  7. Erzincan
  8. Burdur
  9. Bingöl
  10. Balıkesir
  11. Artvin
  12. Ankara
  13. CHP
  14. Mansur Yavaş
  15. Erdal Aksünger

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