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Gündem CHP'li Enver Aysever, İmamoğlu'nu bombardımana tuttu
Gündem

CHP'li Enver Aysever, İmamoğlu'nu bombardımana tuttu

Yeniakit Publisher
2023-06-02 08:31:00 -

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, muhalefetin uğradığı seçim hezimeti sonrası Ekrem İmamoğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı. Aysever, seçim gününün ertesi sabahı konuşan İmamoğlu'na "Ben ben ben dedi. Nezaketsiz." diyerek tepki gösterdi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Milletvekillerini, daha sonra da 28 Mayıs ikinci turunda yapılan tarihi seçimle Cumhurbaşkanını seçti. Seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha sandıktan açık ara önde çıkarak yeniden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı oldu. Yaşananların ardından muhalefet kanadında başta CHP olmak üzere Millet İttifakı ve paydaşlarında hezimetin yankıları her geçen gün artarak devam ediyor.

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, seçim sonrası CHP'de yaşanılan kırılmayla ilgili bir konuşma yaptı. Aysever, seçim propagandaları boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte il il gezerek mitingler yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı.

Aysever, İmamoğlu'nun seçimin ertesi günü sabah yaptığı basın açıklamasına çok sert tepki göstererek "Nezaketsiz" dedi.

"SABAHIN KÖRÜNDE ÇIKIP BEN BEN BEN DEDİ!"

Aysever, "Daha seçimin sabahı belki de Kemal Kılıçdaroğlu ailesiyle, eşiyle biraz mutsuzluğu yaşarken, biz hepimiz evlerimizde meseleyi kavramaya çalışırken sabahın köründe çıktı ve tamamen kendisine yönelik, içinde Kılıçdaroğlu'nun, diğer paydaşların, halkın ve toplumun olmadığı bir tutumda 'Ben, ben, ben!' diyerek insanları Maltepe'ye, İstanbul'un Fetih törenlerine çağırdı. Bunu ben nezaketsiz buluyorum." şeklinde konuştu.
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"GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

İmamoğlu'nun beslediği medyanın CHP Genel Başkanlığı için harekete geçtiğini belirten Aysever, "Beslediği medya da düğmeye bastı ve Ekrem beyi işaret etmeyi başladı. Kılıçdaroğlu'nu yalandan destekleyenler gerçek yüzünü göstermeye başladı." ifadelerini kullandı.

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