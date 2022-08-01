CHP'li Engin Altay canlı yayında açıkladı: Adayımız "Bay Kemal"

Önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesi, kulisler hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu açıkladı. CHP'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın ise adayı henüz açıklanmadı.

'Adayımız Bay Kemal'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün FOX TV'de yayınlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 6'lı masa adına aday açıklamasında bulunamayacağını söyleyen Altay, "Ben 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal." dedi.