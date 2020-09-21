CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun marifeti böyle görüntülendi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, eski temiz günlerinden eser kalmayan Haliç'in kirliliği su altı kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansının (İHA) yaklaşık 2 ay önce drone çekimleri ile gündeme getirdiği Haliç’teki kirlilik, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerince yalanlanmış, oluşan görüntünün alglerden kaynaklandığı iddia edilmişti.

Haliç’te havadan ve su altından yapılan çekimler ile çevre katliamı bir kez daha görüntülenerek gözler önüne serildi.

CHP'den önce balıkların yüzdüğü Haliç’in dibinde şimdi göz gözü görmüyor. Haliç'in çevresinde oturan vatandaşların kirlilik nedeniyle Haliç'ten yeniden koku geldiğini bildirmelerine rağmen belediye yetkilileri kirliliği kabul etmedi.

Su altı kamerasına yansıdı

İHA tarafından drone ile görüntülenen Haliç'in kirliliği bu kez su altı kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'un Eyüp ilçesi civarında dalış yapılan su altı kamerası ile Haliç'in içler acısı hali gözler önüne serildi.

Neredeyse tamamen karardı!

Haliç'in dibindeki kirlilik hayrete düşürürken havadan çekilen görüntülerde ise Haliç’in Eyüp civarlarında neredeyse bütünüyle karardığı, kirlilik ve balçık nedeni ile suyun renginin aşırı koyulaştığı gözlendi.

Havadan yapılan çekimde ise Haliç üzerinden botların geçmesi ile bile balçığın su yüzüne çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Eminönü sahilinde çöp yığınları

Eminönü civarında tur düzenleyen teknelerin yanaştığı sahilin ise çöp yığınları ile dolmuş durumda olduğu belirtildi. Temizlenmeyen sahilde, gemilerin tüm çöplerini denize atması ile çöp adaları oluşturdu.

Her şey çok güzel(!) oldu

CHP'li İBB'nin yetkilileri tarafından kirliliği bir türlü kabul edilemeyen ve yeterli bakımı yapılamayan Haliç’in ne zaman eski günlerine döneceği merak ediliyor.