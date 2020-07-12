CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bir iddiası daha yalan çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; Başakşehir-Kayaşehir metrosunun parasının peşin olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kesildiğine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Bakanlık İBB'den herhangi bir kesinti veya tahsilat yapmamış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın; yapımı üstlenilen Başakşehir-Kayaşehir metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı öğrenildi.

İşletme devri yapılmadığı gerekçesiyle İBB'den herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı üstlenilen Sabiha Gökçen-Kaynarca Metrosu ve Bakırköy-Kirazlı Metrosu için 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 412 bin 678 TL harcama yapılmış olmasına rağmen henüz işletme devri yapılmadığından herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı öğrenildi.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için de durumun aynı olduğunu, bakanlığın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı bildirildi.

Bakanlık Başakşehir-Kayaşehir Metro hattının yapımını da gerçekleştiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarının ardından hastanenin güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını da gerçekleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; bütçesinin olmadığını iddia ederek hastane yollarını ve metro hattının yapımını gerçekleştirmedi.

İmamoğlu'nun "Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nun parasını peşin peşin bizden kesiyorlar" iddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; Başakşehir-Kayaşehir metrosunun parasının peşin peşin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kesildiğini iddia etti. İmamoğlu; "Parasını peşin peşin bizim ödediklerimizden keserek yapacaksınız. Yani bunun hiç kamu ahlakına, kamu hukukuna yakışır bir tarafı yok. Bu şekilde Başakşehir-Kayaşehir metro hattının sözüm ona devri alındı. Ama İstanbul halkı bilsin ki, peşin peşin parası bizden kesiliyor. Dolayısıyla bu bir sistemi yönetmek, bir çözüm üretmek değil. Bütün bu kafalar, bu anlayışlar değişmeli" iddiasında bulundu.

İBB'nin peşin kesinti yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Ekrem İmamoğlu'nun; Başakşehir-Kayaşehir metrosunun parasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kesildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Peşin kesinti yapılmıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devralınan metro projelerine ilişkin peşin yapılan bir kesinti bulunmadığı öğrenildi.

Bakanlığın; projelerin tamamlanıp işletilmek üzere ilgili belediyeye devredildikten sonra bedele ilişkin tahsilat başladığı kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın; belediyenin projesi tamamlanan ve devredilen hattan gelir elde etmeye başlayınca tahsilata başladığı kaydedildi.

Bütçe vergi gelirleri payının yüzde 5'i

Metro hattının bedelinin belediyeye aktarılan genel bütçe vergi gelirleri payının yüzde 5'i kesilerek gerçekleştirildiği, metro gelirlerinin belediyenin olduğuna dikkat çekildi. Metro bittiğinde gerçekleşen yapım tutarının ne ise söz konusu maliyete bu tarihten sonrası için faiz farkı ve ek bedeller eklenmediği ifade edildi.

Sabiha Gökçen- Kaynarca Metrosu ve Bakırköy-Kirazlı Metrosu için 2 milyon 412 bin 678 TL harcama yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı üstlenilen Sabiha Gökçen-Kaynarca Metrosu ve Bakırköy-Kirazlı Metrosu için 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 412 bin 678 TL harcama yapılmış olmasına rağmen henüz işletme devri yapılmadığından herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı öğrenildi.

İmamoğlu Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmamıştı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Bütçemiz yok bağlantı yollarını yapamayız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir.." denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hastane yollarını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak

İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenildi. Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de söz konusu metro hattı güzergahında bulunuyor.

Sabah