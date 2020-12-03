CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan gazeteciye hakaret

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a hakaret etti.

İmamoğlu; Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın Fuat Uğur'u ima eden ve 'Gazeteci demeli miyiz? Bilmiyorum' şeklindeki sözlerine 'Gazeteye gazete demeli miyiz? Ben emin değilim ama' iddiasında bulundu. İmamoğlu, Fuat Uğur'un yazdığı yazı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da bildirdi.

Fuat Uğur'dan cevap: Gazeteciliği Joe Biden'dan tescilli Şirin Payzın'la benim gazeteciliğimi sorguladılar

Sabah'a konuşan Fuat Uğur; İmamoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Ne için, çok merak ettim? FETÖ'nün kumpasını ortaya çıkardım diye mi? 'Gazeteciliği' Joe Biden'dan tescilli Şirin Payzın adındaki kişiyle al gülüm ver gülüm yaparak akıllarınca benim gazeteciliğimi sorguladılar" dedi.

"Fikirlerimi yazmama engel olabileceğini sanıyorsa ciddi bir yanılgı içinde"

Uğur; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şirin Payzın'ın hakaretlerine boyun eğmeyeceğini belirterek, "Hakaret ederek, hakkımda suç duyurusunda bulunarak beni korkutacağını, fikirlerimi yazmama engel olabileceğini sanıyorsa ciddi bir yanılgı içinde. Ayıptır, utansın evvela" ifadelerini kullandı.

Fuat Uğur, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı'ya yönelik suçlamalarını bahane etmeyi planlayan FETÖ'nün, bir kripto kamikazesiyle tıpkı Karlov suikastındaki gibi hazırlık içinde olduğunu, amacın PKK ve FETÖ'cülerin de katılımıyla Gezi'nin beş kat büyüklüğünde isyanlar zinciri başlatarak Türkiye'yi karıştırmak olduğunu, Irak, Suriye ve Türkiye'de bir PKK devleti kurmayı hedeflediklerini anlatıyorum.

"FETÖ'ye vuruyorum, İmamoğlu hakkımda suç duyurusunda bulunuyor"

Benim dört gün önceki yazım hem Türkiye'ye, devlete, hem de CHP Genel Başkanı'na 'FETÖ oyununa gelmeyin' uyarısıydı. Ama ses, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi ve anlattıklarımı 'aşağılık iddialar' olarak niteleyerek ve bana hakaret ederek hakkımda suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Ne için, çok merak ettim? FETÖ'nün kumpasını ortaya çıkardım diye mi? Gazeteciliği' Joe Biden'dan tescilli Şirin Payzın adındaki kişiyle al gülüm ver, gülüm yaparak akıllarınca benim gazeteciliğimi sorguladılar. Tüm bunlar bana çok ilginç geldi. Bir tezgâhı bozduğumdan daha çok emin oldum artık. Hayret gerçekten, FETÖ'ye vuruyorum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Bakıyorum ses, beslediği Tele-1 kanalının sahibi Merdan Yanardağ'dan 'Cemaatten (FETÖ diyemiyor) Adem Yavuz Arslan da Fuat Uğur'un iddialarını yalanladı' diyerek geliyor. Şaka gibi. Pervasızlık akıl almaz boyutta.

Nitekim şimdi kendisi için bir suikast senaryosu yazdırıp sahneye koydurduğu İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamalarıyla ortaya çıktı. Kızgınlığı bundan. Hakaret ederek, hakkımda suç duyurusunda bulunarak beni korkutacağını, fikirlerimi yazmama engel olabileceğini sanıyorsa ciddi bir yanılgı içinde.. Ayıptır, utansın evvela.. Ülkemin milli çıkarlarını ve hamlelerini iki elim kanda olsa da savunacak ve takoz koyanlarla kim olursa olsun mücadele edeceğim.'