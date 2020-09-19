CHP'li Ekrem İmamoğlu verdiği bir sözü daha yedi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yönelik protestolar art arda geliyor. Pazarcı esnafı, servis minibüsçüleri, namus sözüne rağmen işten atılan İBB çalışanları ve son olarak da büfecilerin protestosunun ardından bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde çok farklı bir grup protesto gerçekleştirdi.

Dünya Sosyologlar Derneği (DUSODER) üyeleri, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, "her mahalleye 2 sosyolog" vaadini yerine getirmediği için protesto etti.

Saraçhane Parkı'nda toplanan DUSODOR üyesi bir grup sosyolog, İmamoğlu'nun seçim döneminde "her mahalleye 2 sosyolog" projesini hatırlattı.

Grup adına konuşma yapan Dünya Sosyologlar Derneği Başkanı Necdet Topçu, verilen sözlerin unutulduğunu bildirdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu boş vaadiyle umutlandırdı!

Topçu, son yapılan yerel seçimlerde İmamoğlu'nun her mahalleye 2 sosyolog projesini açıklaması ile toplum ve sosyologların sorunlarının sistematik bir şekilde çözmesine dönük umutlu bir imkan doğduğunu, hem mahallelinin hem de sosyologların bu proje sebebiyle sevindiğini ve umutlandığını belirtti.

Temaslarımız sonuçsuz kaldı

Bu projenin bekletilmeden hayata geçirilebilecek bir proje olmasına rağmen aradan geçen bunca zamandır tek bir adım atılmadığı ve verilen sözlerin unutulduğunu bildiren Topçu, Dünya Sosyologlar Derneği olarak yaptıkları bazı temasların ise sonuçsuz kaldığını ifade etti.

"Yapamayacağınız vaadinize bizi neden malzeme yaptınız?"

Topçu, sosyologların yapılmayacak vaade neden malzeme yapıldıkları sorusunu CHP'li İmamoğlu'na yöneltti.

İmamoğlu'na verdiği sözü tutma çağrısı yapan Topçu, Dünya Sosyologlar Derneği olarak meslektaşlarının haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerini, bundan sonra yapılacak toplumsal yapılanmalarda da halkın sözcülüğünü yapmayı sürdüreceklerini bildirdi.