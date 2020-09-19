  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Ekrem İmamoğlu verdiği bir sözü daha yedi!
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu verdiği bir sözü daha yedi!

Dünya Sosyologlar Derneği (DUSODER), CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, "her mahalleye 2 sosyolog" vaadini yerine getirmediği için protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:56:00 -
CHP'li Ekrem İmamoğlu verdiği bir sözü daha yedi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yönelik protestolar art arda geliyor. Pazarcı esnafı, servis minibüsçüleri, namus sözüne rağmen işten atılan İBB çalışanları ve son olarak da büfecilerin protestosunun ardından bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde çok farklı bir grup protesto gerçekleştirdi.

Dünya Sosyologlar Derneği (DUSODER) üyeleri, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, "her mahalleye 2 sosyolog" vaadini yerine getirmediği için protesto etti.

Saraçhane Parkı'nda toplanan DUSODOR üyesi bir grup sosyolog, İmamoğlu'nun seçim döneminde "her mahalleye 2 sosyolog" projesini hatırlattı.

Grup adına konuşma yapan Dünya Sosyologlar Derneği Başkanı Necdet Topçu, verilen sözlerin unutulduğunu bildirdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu boş vaadiyle umutlandırdı!

Topçu, son yapılan yerel seçimlerde İmamoğlu'nun her mahalleye 2 sosyolog projesini açıklaması ile toplum ve sosyologların sorunlarının sistematik bir şekilde çözmesine dönük umutlu bir imkan doğduğunu, hem mahallelinin hem de sosyologların bu proje sebebiyle sevindiğini ve umutlandığını belirtti.

Temaslarımız sonuçsuz kaldı

Bu projenin bekletilmeden hayata geçirilebilecek bir proje olmasına rağmen aradan geçen bunca zamandır tek bir adım atılmadığı ve verilen sözlerin unutulduğunu bildiren Topçu, Dünya Sosyologlar Derneği olarak yaptıkları bazı temasların ise sonuçsuz kaldığını ifade etti.

"Yapamayacağınız vaadinize bizi neden malzeme yaptınız?"

Topçu, sosyologların yapılmayacak vaade neden malzeme yapıldıkları sorusunu CHP'li İmamoğlu'na yöneltti.

İmamoğlu'na verdiği sözü tutma çağrısı yapan Topçu, Dünya Sosyologlar Derneği olarak meslektaşlarının haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerini, bundan sonra yapılacak toplumsal yapılanmalarda da halkın sözcülüğünü yapmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Koronavirüste vaka artışı sonrası vatandaş yeni yasaklara odaklanırken ‘sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Önemli açıklam..
Altını olanlar dikkat!
Ekonomi

Altını olanlar dikkat!

Stratejist Jingyi Pan, ABD seçimleri ile muhtemel ek ABD mali desteğinin yatırımcıların radarında olacağını ve bunların da altın fiyatları h..
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! 23 Eylül'den itibaren...
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! 23 Eylül'den itibaren...

İstanbul Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Eylül tarihinden itibaren tüm kamu kurumlarına girmeden önce HES kodu alınmasını zoru..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı