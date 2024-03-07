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Gündem CHP'li Ekrem bedava halk ekmekle seçim kazanma peşinde! Sunacak bir hizmeti olmayınca her yolu denedi
Gündem

CHP'li Ekrem bedava halk ekmekle seçim kazanma peşinde! Sunacak bir hizmeti olmayınca her yolu denedi

Yeniakit Publisher
2024-03-07 12:29:00 - 2024-03-07 12:34:26

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim yaklaştıkça her yolu denemeyi sürdürüyor.

İstanbul dışında her makamla uğraşıp kaybedilen 2023 seçiminden sonra mecburen İBB'deki koltuğuna dönen Ekrem İmamoğlu seçime hazırlıksız yakalandı.

Vatandaşa sunacak hizmeti olmayan İmamoğlu, seçim yaklaştıkça paniğe kapılarak her yolu deniyor.

Bedava halk ekmekle oy kovalıyor!

Arnavutköy Merkez Cami önünde kurulan CHP seçim koordinasyon merkezlerinde, İstanbullulara İBB'ye ait halk ekmek, vatandaşlara seçim propagandası olarak ücretsiz şekilde dağıtılıyor.

Ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken verilen ekmek poşetlerine CHP’nin tanıtım broşürleri de koyuluyor. Oluşan uzun kuyruk ve dağıtılan ekmekler kamera ile görüntülendi.

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