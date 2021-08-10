CHP'li Dursun Çiçek Memleket Partisi'ne göz kırpıyor!
Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda HDP'lilere bakanlık verilebileceğini söyleyen CHP'li Dursun Çiçek'in sosyal medya hesabından Muharrem İnce ile ilgili bir paylaşımı retweet yapması akıllara 'Dursun Çiçek Memleket Partisi'ne mi geçecek?' sorularını getirdi.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belirlerken el altından HDP ile pazarlık yapabileceğini söyleyen Dursun Çiçek, sosyal medya paylaşımlarıyla Memleket Partisi’ne göz kırptı.
Dursun Çiçek Memleket Partisi'ni takip ediyor
CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin sosyal medya hesabını takibe alan Dursun Çiçek’in hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.
Muharerm İnce paylaşımını alıntıladı
Çiçek, Memleket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Dudu’nun Muharrem İnce ile ilgili yaptığı paylaşımı retweet yaptı.
Bu akşam Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek' programına konuk olacak olan İnce'nin program reklamını alıntılayan Çiçek daha önce CHP ile ilgili bomba bir itirafta bulunmuştu.
HDP itirafı
Katıldığı bir televizyon programında "Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz" şeklinde skandal bir açıklamada bulunan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek Millet İttifakı'nın aday belirlerken el altından HDP ile diplomasi yürütebileceğini söyledi.
Muharrem İnce'nin partisini kurarken çok sayıda CHP'li ismin kendi partisine geçeceğini söylemesi, akıllara 'Dursun Çiçek de Memleket Partisi'ne mi geçecek?' sorularını getirdi.