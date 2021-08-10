CHP'li Dursun Çiçek Memleket Partisi'ne göz kırpıyor!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belirlerken el altından HDP ile pazarlık yapabileceğini söyleyen Dursun Çiçek, sosyal medya paylaşımlarıyla Memleket Partisi’ne göz kırptı.

Dursun Çiçek Memleket Partisi'ni takip ediyor

CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin sosyal medya hesabını takibe alan Dursun Çiçek’in hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Muharerm İnce paylaşımını alıntıladı

Çiçek, Memleket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Dudu’nun Muharrem İnce ile ilgili yaptığı paylaşımı retweet yaptı.

Bu akşam Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek' programına konuk olacak olan İnce'nin program reklamını alıntılayan Çiçek daha önce CHP ile ilgili bomba bir itirafta bulunmuştu.

HDP itirafı

Katıldığı bir televizyon programında "Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz" şeklinde skandal bir açıklamada bulunan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek Millet İttifakı'nın aday belirlerken el altından HDP ile diplomasi yürütebileceğini söyledi.

Muharrem İnce'nin partisini kurarken çok sayıda CHP'li ismin kendi partisine geçeceğini söylemesi, akıllara 'Dursun Çiçek de Memleket Partisi'ne mi geçecek?' sorularını getirdi.