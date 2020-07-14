CHP'li Çeviköz Hafter sözcüsü gibi konuştu

Türkiye attığı sağlam adımlarla Libya'da darbeci Hafter'i köşeye sıkıştırmakla kalmadı aynı zamanda Libya'da adeta akışa çomak sokarak birçok ülkenin kurduğu planları çöpe attı. Meşru hükümetin (UHM) yanında durarak Libya'nın çıkarlarını korumaya alan Türkiye'ye karşı birçok ülke darbecilerin yanında yer almaya devam ediyor.

Libya'da UHM güçlerinin Hafter'e karşı üstünlük kurmasının en önemli nedeni olan Türkiye ikili ilişkiler konusunda da büyük yol kat ederek bu ülkede iki askeri üs kurma kararı aldı.

Darbeci güçlerin her dönemde destekçisi olan ''demokrasinin beşiği'' sayılan Avrupa devletleri Libya'da da darbeci Hafter'i destekleyerek ikiyüzlü tavırlarını bir kez daha göstermişti. Türkiye dışarıda darbe destekçisi devletlerle mücadele ederken içeride de CHP'nin Libya'da kurulacak olan askeri üs kararına gösterdiği tepkilerle uğraşıyor.

Alman Frankfurter Allgemeine’ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Türkiye’nin meşru Libya hükümetine verdiği desteğe karşı çıktı.

Ünal, verdiği röportajda, Türkiye’nin bölgede kuracağı bir askeri üssün, Libya’nın iç işlerine müdahale etmek olduğunu ileri sürdü. Türkiye’nin, Orta Doğu’da sert bir politika izlediğini söyleyen Çeviköz, Libya’da kurulacak bir üssün ülkeyi iç savaşın eşiğine getireceğini iddia etti.

Türkiye’nin, Arap dünyasındaki müttefiklerini “kaybetmemesi” gerektiğini savunan Çeviköz, Libya’nın Mısır hükümeti için de bir güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, Sisi hükümetinin Türkiye’ye yönelik itirazlarını da haklı çıkarmaya çalıştı.