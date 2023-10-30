  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü ekonomist 'Bu ilk defa oluyor' diyerek gram altınla ilgili hiç hesapta olmayan gelişmeyi açıkladı

İkinci el fiyatlarda son durum! Sıfır araçlarda yeni döneme kapı aralandı

Tüm dünyaya böyle duyuruldu! Hamas’la ilgili şok iddia! Ağzınız bir karış açık kalacak

İsrail’den büyük alçaklık! Rezalet ki ne rezalet! Sonunda bunu da yaptılar

ABD’den skandal karar! Tüm dünyaya az önce duyuruldu! Bu tam bir utanmazlık

Hilal-Haç savaşı kapıda

İran’dan flaş “Türkiye” hamlesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’ndan skandal sözler! Sen onu ancak rüyanda görürsün alçak herif

Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek

CHP’li Çankaya’da rezalet bitmiyor! Mescid gitti meyhane geldi
Gündem CHP’li Çankaya’da rezalet bitmiyor! Mescid gitti meyhane geldi
Gündem

CHP’li Çankaya’da rezalet bitmiyor! Mescid gitti meyhane geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-30 13:56:00 -
CHP’li Çankaya’da rezalet bitmiyor! Mescid gitti meyhane geldi

Gazetemizin 23 Ekim’de  “CHP’li başkan Alper Taşdelen’in imtiyazlı ‘Kuzu’su” başlığıyla duyurduğu ve Çankaya’da yer alan Kuzu Kumru sitesinde aralarında kadın-erkek mescitlerin de olduğu 1000 m²’lik ortak kullanım alanının mimari projeye aykırı şekilde Kuzu İnşaat A.Ş. tarafından işyerine dönüştürülmesini belgeleyen haberimizin ardından bu defa kaçak ruhsat skandalı patlak verdi.

Akit, Kılıçdaroğlu’nun ‘gizli prensi’ olarak anılan Alper Taşdelen’in başkanlığını yaptığı Çankaya Belediyesi’nde dönen imar oyunlarını belgelemeyi sürdürüyor. Gazetemizin 23 Ekim’de “CHP’li Taşdelen’in imtiyazlı ‘Kuzu’su” başlığıyla duyurduğu ve Çankaya’da yer alan Kuzu Kumru sitesinde aralarında kadın-erkek mescitlerin de olduğu 1000 m²’lik ortak kullanım alanının mimari projeye aykırı şekilde Kuzu İnşaat A.Ş. tarafından işyerine dönüştürülmesini belgeleyen haberimizin ardından bu defa kaçak ruhsat skandalı patlak verdi.

Mescit gitti meyhane geldi

Belediyenin Kuzu Kumru rezidansının alt katında yer alan ve imara aykırı yapılar içeren işyerinde gece kulübü, meyhane gibi içkili eğlence yerlerinin açılması için kanuna aykırı şekilde ruhsat verdiği ortaya çıktı. Meyhaneden çıkan ayyaşların gece site önünde silah atılması, kavga, gürültü, darp ve şiddet olaylarına sebep olduğu ifade edilirken, yerli ve yabancı uyruklu 72 site sakininin mevzuata aykırı şekilde verilen meyhane ruhsatlarının iptal edilmesi talebiyle Çankaya Belediye Başkanlığı’na başvurduğu öğrenildi. Belediye ise 27 Mart 2023 tarihli dilekçeyle herhangi bir cevap vermezken, kat maliklerinden Elif Nihan Kafes’in, 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırılıklar içeren illegal işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının iptal edilmesi talebiyle Ankara 9. İdare Mahkemesinde dava açtığı kaydedildi. Dava dilekçesinde, binanın ortak kullanım alanlarının işyerine dönüştürüldüğüne ilişkin imara aykırılıkların Belediye Encümeni ile Ankara 16. İdare Mahkemesi ve Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin kararıyla tespit edilmesine rağmen herhangi bir mühürleme, yıkım ve diğer yasal işlemlerin kasıtlı olarak tamamlanmadığı ifade ediliyor.

Taşdelen skandala göz yumuyor

Ayrıca, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile diğer yetkililerinin encümen ve mahkeme kararlarını yerine getirmeyerek ‘Görevi kötüye kullanma’ suçunu işledikleri ve inşaat firmasının haksız kazanç elde etmesine göz yumduğu ifade ediliyor. Öte yandan, skandal imar yolsuzluğuna göz yuman CHP’li Taşdelen’in yargılanması için 4483 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığından soruşturma izni verilmesi gerekiyor. Akit’in haberlerini ihbar kabul eden bakanlığın ise bir an önce harekete geçmesi bekleniyor.

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'

Gündem

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YORUM

CHP LİLERE YAKIŞIR O İŞLERİ YAPMASALAR GÜNAH İŞLEMİŞ SAYARLAR KENDİLERİNİ

Sahipsiz eskişehir

Chp kafası heryerde aynı eskişehirde de tarihi hâl camiini yıkmak için elinden geleni yapıyor malum zihniyet.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23