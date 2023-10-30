CHP’li Çankaya’da rezalet bitmiyor! Mescid gitti meyhane geldi

Akit, Kılıçdaroğlu’nun ‘gizli prensi’ olarak anılan Alper Taşdelen’in başkanlığını yaptığı Çankaya Belediyesi’nde dönen imar oyunlarını belgelemeyi sürdürüyor. Gazetemizin 23 Ekim’de “CHP’li Taşdelen’in imtiyazlı ‘Kuzu’su” başlığıyla duyurduğu ve Çankaya’da yer alan Kuzu Kumru sitesinde aralarında kadın-erkek mescitlerin de olduğu 1000 m²’lik ortak kullanım alanının mimari projeye aykırı şekilde Kuzu İnşaat A.Ş. tarafından işyerine dönüştürülmesini belgeleyen haberimizin ardından bu defa kaçak ruhsat skandalı patlak verdi.

Mescit gitti meyhane geldi

Belediyenin Kuzu Kumru rezidansının alt katında yer alan ve imara aykırı yapılar içeren işyerinde gece kulübü, meyhane gibi içkili eğlence yerlerinin açılması için kanuna aykırı şekilde ruhsat verdiği ortaya çıktı. Meyhaneden çıkan ayyaşların gece site önünde silah atılması, kavga, gürültü, darp ve şiddet olaylarına sebep olduğu ifade edilirken, yerli ve yabancı uyruklu 72 site sakininin mevzuata aykırı şekilde verilen meyhane ruhsatlarının iptal edilmesi talebiyle Çankaya Belediye Başkanlığı’na başvurduğu öğrenildi. Belediye ise 27 Mart 2023 tarihli dilekçeyle herhangi bir cevap vermezken, kat maliklerinden Elif Nihan Kafes’in, 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırılıklar içeren illegal işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının iptal edilmesi talebiyle Ankara 9. İdare Mahkemesinde dava açtığı kaydedildi. Dava dilekçesinde, binanın ortak kullanım alanlarının işyerine dönüştürüldüğüne ilişkin imara aykırılıkların Belediye Encümeni ile Ankara 16. İdare Mahkemesi ve Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin kararıyla tespit edilmesine rağmen herhangi bir mühürleme, yıkım ve diğer yasal işlemlerin kasıtlı olarak tamamlanmadığı ifade ediliyor.

Taşdelen skandala göz yumuyor

Ayrıca, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile diğer yetkililerinin encümen ve mahkeme kararlarını yerine getirmeyerek ‘Görevi kötüye kullanma’ suçunu işledikleri ve inşaat firmasının haksız kazanç elde etmesine göz yumduğu ifade ediliyor. Öte yandan, skandal imar yolsuzluğuna göz yuman CHP’li Taşdelen’in yargılanması için 4483 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığından soruşturma izni verilmesi gerekiyor. Akit’in haberlerini ihbar kabul eden bakanlığın ise bir an önce harekete geçmesi bekleniyor.