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Gündem CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin Atatürk'e benzemeyen heykeline tepki!
Gündem

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin Atatürk'e benzemeyen heykeline tepki!

Yeniakit Publisher
2023-10-08 08:58:00 -
CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin Atatürk'e benzemeyen heykeline tepki!

Kahramanlar Parkı'na Cumhuriyetin 100. yılına özel konulan heykelin, Mustafa Kemal Atatürk'e benzemeyişi eleştiri aldı. Vatandaşlar, Atatürk'e benzemeyen heykel için tepki gösterdi.

Türkiye yerel seçimlere doğru ilerlerken, CHP’li belediyeler “heykel” hizmetlerine hız kattı.

CHP’nin yönetiminde olan kentler, genel problemlerin dışında heykel inşası ile daha çok haşır neşir.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında, CHP’li belediyeler daha çok heykel dikmeye başladı.

Cumhuriyetin 100. yılı için Atatürk heykeli
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gündeme gelen son heykel vakası Çanakkale’den.

Çanakkale Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılını anmak için Atatürk heykeli inşa etti.

Atatürk'e benzemeyen heykel tepki çekti

Kahramanlar Parkı’nda bulunan heykelin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e benzemediği görüldü.

Atatürk’ü andırmayan ve yeterince gerçekçi olmadığı düşünülen heykel için vatandaşlar tepki gösterdi.

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Yorumlar

Kadri celil Saffak

Onu benzemesi için yapmadılar, kasadan para sızdırmak için

Baba takımı

Al sana sanat
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