CHP'li Büyükerşan ile 22 belediye bürokratının yargılandığı davada yeni gelişme!

CHP'li Büyükerşen ile 22 belediye bürokratı "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılanıyor.

28 Ocak 2013’te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve neticesinde kamu zararına neden olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 86 yaşındaki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı hakkında, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘Edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘Kamu görevlisinin resmî evrakta sahteciliği’ suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrardan görülmeye başladı.

Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi!

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, haklarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı katılmazken, taraf avukatları katıldı.

Büyükerşen'in avukatları, mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporu ile soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki bilirkişi raporlarının arasında çelişki olmadığını ifade ederek, Büyükerşen'in beraatını talep etti. Hazine avukatı ise ek bilirkişi raporunu Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) gördükleri için henüz detaylı inceleyemediklerini dile getirerek, beyanda bulunmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, hazine avukatına ek rapora karşı beyanda bulunması için 15 gün süre verilmesine hükmetti. Duruşma 3 Mayıs'a ertelendi.

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