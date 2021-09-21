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Medya CHP'li Bülent Tezcan'dan bomba gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda
Medya

CHP'li Bülent Tezcan'dan bomba gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde CHP'li sanarak MHP'li Gölbaşı Belediyesi'ne övgü yağdırmasının ardından bugün de CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda" diyerek yeni bir gafa imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 01:23:00 - 2021-09-21 01:33:57

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, canlı yayına damga vuran bir gafa imza attı. Tezcan'ın tartışmaların hararetlendiği sırada "En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda" demesi, sosyal medyada gündem oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Habertürk'te Kübra Par'la yayınlanan Açık ve Net programının konuğu oldu. Programa Tezcan'ın yanı sıra Cem Küçük, Selami Kuran, Elfin Tataroğlu, Gürkan Zengin de katıldı.

"En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda"

Seçim tartışmalarının yaşandığı sırada tansiyonun yükselmesiyle birlikte söz alan CHP'li Tezcan'ın gafı, canlı yayına damga vurdu. Tezcan, tartışmanın hararetlendiği sırada "En başarılı belediye başkanları Cumhur İttifakı'nda" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu

Tezcan'ın bu gafı, stüdyodakiler tarafından da kısa sürede fark edildi. Gaftan sonra gülüşmeler yaşanırken, CHP'li Tezcan ittifaklar konusundaki karışıklığı gidererek, konuşmasına devam etti.

Kılıçdaroğlu MHP'li belediyeye övgü yağdırmıştı

Geçtiğimiz günlerde de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye ait olduğunu düşünerek MHP Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e övgüler yağdırdı. CHP Liderinin gafı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li sanarak MHP'li belediyeye övgüler yağdırdı!
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li sanarak MHP'li belediyeye övgüler yağdırdı!

Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li sanarak MHP'li belediyeye övgüler yağdırdı!

 

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