CHP'li Bülent Tezcan'dan bomba gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, canlı yayına damga vuran bir gafa imza attı. Tezcan'ın tartışmaların hararetlendiği sırada "En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda" demesi, sosyal medyada gündem oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Habertürk'te Kübra Par'la yayınlanan Açık ve Net programının konuğu oldu. Programa Tezcan'ın yanı sıra Cem Küçük, Selami Kuran, Elfin Tataroğlu, Gürkan Zengin de katıldı.

"En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda"

Seçim tartışmalarının yaşandığı sırada tansiyonun yükselmesiyle birlikte söz alan CHP'li Tezcan'ın gafı, canlı yayına damga vurdu. Tezcan, tartışmanın hararetlendiği sırada "En başarılı belediye başkanları Cumhur İttifakı'nda" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu

Tezcan'ın bu gafı, stüdyodakiler tarafından da kısa sürede fark edildi. Gaftan sonra gülüşmeler yaşanırken, CHP'li Tezcan ittifaklar konusundaki karışıklığı gidererek, konuşmasına devam etti.

Kılıçdaroğlu MHP'li belediyeye övgü yağdırmıştı

Geçtiğimiz günlerde de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye ait olduğunu düşünerek MHP Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e övgüler yağdırdı. CHP Liderinin gafı sosyal medyada dalga konusu oldu.