CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan kumar rezaleti!

Bir radyo programında "Darbe olursa tankların önüne ilk ben çıkacağım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün tanklarının izniyle havaalanından uzaklaştı. Olaylı bölgeden kaçan Kılıçadroğlu'na o gece Kerimoğlu kucak açmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI KUMARDA

Türkiye'yi bölmek için kalkılan darbe girişimini, partisinin lideri Kılıçdaroğlu ile takip eden Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu, kumar masasında görüntülendi.