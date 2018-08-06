CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan kumar rezaleti!
FETÖ'nün kalkıştığı darbe girişiminde sokaklardan kaçan Kılıçdaroğlu'nu evinde saklayan CHP'nin belediye başkanı kumar masasında.06 Ağustos 2018 Pazartesi 00:50
Bir radyo programında "Darbe olursa tankların önüne ilk ben çıkacağım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün tanklarının izniyle havaalanından uzaklaştı. Olaylı bölgeden kaçan Kılıçadroğlu'na o gece Kerimoğlu kucak açmıştı.
BELEDİYE BAŞKANI KUMARDA
Türkiye'yi bölmek için kalkılan darbe girişimini, partisinin lideri Kılıçdaroğlu ile takip eden Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu, kumar masasında görüntülendi.
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