CHP’li Buca’da akraba saltanatı

Zekeriya Say İstanbul

Seçimlerden önce “Babamın oğlu olsa işe almayın” diyerek şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’li belediyelerde eş-dost ve akraba saltanatı rezaleti patlak verdi. Resmiyette CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı olduğu halde kendisini Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan, belediyede kendisine makam odası, makam aracı ve makam sekreteri tahsis edilen ve personel arasında “Gölge Başkan” olarak anılan Çağdaş Kaya’nın kayınbiraderi dahil kendisine yakın 22 kişiyi yüksek maaşla Buca Belediyesi’nde işe aldığı ortaya çıktı.

Bankamatik kayınbirader

Her fırsatta liyakatten dem vuran CHP’liler, yönettikleri kurumların makamlarını yandaşlara peşkeş çekmeye devam ediyor. Akit’in 3 Temmuz’da ‘Bu da arkadaş saltanatı’ başlığıyla duyurduğu ve harcama kalemleri en yüksek 15 müdürlüğün Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın meclis üyeliği sırasında yakın arkadaşı olan 7 isim arasında pay edildiğini ortaya çıkardığı CHP’li Buca Belediyesinde şimdi de eş-dost ve akraba saltanatı rezaleti patladı. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı olduğu halde kendisini ‘Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü’ olarak tanıtan ve personel arasında istenmeyen adam ilan edilen Çağdaş Kaya’nın, eşi Damla Kaya’nın kardeşi Sadık Kaan Çelik ve siyasi ekip arkadaşı Zahide Kurun’un da aralarında bulunduğu 22 kişiyi yüksek maaşla işe aldığı ortaya çıktı. Kaya, ilerleyen yaşına rağmen işe aldığı Zahide Kurun’u sekreteri yaparken, kayınbiraderi Sadık Kaan Çelik’in ise Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nde yönetici olarak istihdam edilirken iddia edildi.

Hem işçi hem yönetici

Buca Belediyesi’nde resmi yetkisi olmayan “Gölge Başkan” Çağdaş Kaya’nın karıştığı yandaş kayırma rezaletinin bununla sınırlı kalmadığı öğrenildi. Kaya’nın, Buca Belediyesi iştiraklerinden Bucamar’da yüksek maaşla işçi statüsünde çalışan yakın arkadaşı Haydar Göktepe için de mesaiye gelmemesi, kart basmaması ve altına araç tahsis edilmesi hususunda birim amirlerine baskı yaptığı iddia edildi. Aynı zamanda CHP Buca İlçe Başkanlığı Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan ve günün büyük çoğunluğunu yöneticisi olduğu CHP Buca ilçe binasında geçiren Haydar Göktepe, not bırakmamıza rağmen geri dönüş yapmazken, mesai saatleri içerisinde sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlarda bulunması bankamatik iddialarını doğruluyor.

Liderini kandırmış

Öte yandan, tüm bu çirkinliklerini deşifre ettiğimiz haberlerin belediye personeli tarafından okumasına engel olmak için gazetemiz Akit’in web sayfasına ve sosyal medya hesaplarına belediyenin bilgisayarlarından erişim engeli getiren CHP’li Kaya’nın bir rezaleti daha ortaya çıktı. Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer’i, “Ben Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürüyüm” diyerek kandırıp ziyaret ettiğini ifşa ettiğimiz CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Kaya’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da aynı yöntemle kandırdığı belirlendi.

Gölge başkan

Büyük bir sahtekârlık örneği sergileyen Kaya’nın, 5 Mayıs 2021 tarihinde, kendisini Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret ettiği belirlendi. Kaya, CHP Genel Merkez randevu kayıtlarına unvan olarak Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü yazdırırken, söz konusu ziyarette Kaya’ya Buca Belediyesi’nin seçilmiş Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın eşlik etmesi, CHP teşkilatlarında yaşanan çift başlılığı bir kez gözler önüne serdi.

