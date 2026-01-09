CHP’li Buca bankamatik çiftliğine çevrilmiş

HABER MERKEZİ

Akit’in 2025 yılının son günlerinde gündeme getirdiği İşçiler maaşlarını alamadıkları için belediye önünde grev yaparken şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket’e tatile giden CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın belediyeyi bankamatik çiftliğine çevirdiği ortaya çıktı. AK Parti’li Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez, işe gelmedikleri halde belediyeden maaş alan personellerin isimlerini tek tek paylaşarak, şunları anlattı: “Belediyemiz ve şirketlerde SGK girişi olduğu hâlde işe gelmeyen bankamatik personelleri tespit ettik. Bunları işten çıkarmayı düşünüyoruz. Aldıkları maaşların da geri rücu edilmesi gerekir. Bu maaşlar halkın parasıdır. Sen bu maaşları (işçilerin) neden ödeyemiyorsun? Çünkü bu kamburlar var.”

İşte o bankamatik memurları: CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Buca İlçe Başkanının şoförü Erdi Kutlu, eski CHP İl Yöneticileri Fikret Yıldız ve Gülşen Karataş Şişbacak, eski CHP İlçe Yöneticisi Ali Cem Kaya, eski CHP Meclis Üyesi Canan Aydemir Özkan, Sevgi Kazankaya, Şule Can.

ÜSKÜDAR DA ÇİFTLİK OLMUŞ

CHP’li Üsküdar Belediyesi’nde de Dilek İmamoğlu’nun kız kardeşi Şeriman Kaya Gümüş’ün Sosyal İşler Müdür Yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı. Oğlu Batuhan Gümüş’ün ise İBB Kültür A.Ş.’ye yerleştirildiği öğrenildi.