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Siyaset CHP’li Bornova Belediyesi’nde vatandaşın parasını çaldılar
Siyaset

CHP’li Bornova Belediyesi’nde vatandaşın parasını çaldılar

Yeniakit Publisher
2023-09-05 12:41:00 - 2023-09-05 12:53:43
CHP’li Bornova Belediyesi’nde vatandaşın parasını çaldılar

CHP’li Dr. Mustafa İduğ başkanlığındaki Bornova Belediyesi’ne bağlı Spor İşleri Müdürlüğünde toplanan kurs kayıt ücretleri, halı saha kullanım bedelleri ve forma ücretlerinin çalındığı ortaya çıktı.

ADEM YILMAZ  İSTANBUL

Hizmet yerine rezaletlerle anılan CHP’li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmezken, bir adli vaka haberi de Bornova Belediyesi’nden geldi. En büyük projesi “daha heybetli Atatürk heykeli” açmak olan Dr. Mustafa İduğ başkanlığındaki CHP’li Bornova Belediyesi’ne bağlı Spor İşleri Müdürlüğünde toplanan kurs kayıt ücretleri, halı saha kullanım bedelleri ve forma ücretlerinin çalındığı ortaya çıktı.

Vatandaşın parası uçtu

Akit, CHP’li belediyelerde dönen ihmalleri ve kirli dolapları deşifre etmeyi sürdürüyor. İstanbul Maltepe Gülsuyu’nda bulunan Maltepe Cemevi ve Derneği’nin hesabında toplanan paraya çöken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın rezaleti gündemdeki yerini korurken, bir skandal da CHP’li Bornova Belediyesi’nde patlak verdi. Bornova Belediyesi’nin açtığı spor kurslarına katılan onlarca vatandaşın ödediği aidatların çalındığı ortaya çıktı.

Zincirleme yolsuzluk

Bornova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünde görevli Spor İşleri Müdür Vekili Adnan Özbağcı ile mutemet Elif Can’ın, spor salonlarından tahsil edilen kayıt ücretleri, halı saha kullanım bedelleri ve forma ücretlerini zamanında Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırmadığı ve 4 ay boyunca ofiste bekletilen kurs kayıt ücretlerinin hırsızlık sonucu kaybolduğu öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Kamu Görevlileri ve Toplum Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, CHP’li belediyede görevli şüphelilerin görev tanımlarını ihlal ettikleri ve işlerini doğru bir şekilde yapmadıkları için kamu zararına sebep oldukları gerekçesiyle cezalandırılmalarının istendiği belirlendi.

CHP tipi belediyecilik

Bornova Kaymakamlığın onayıyla gerçekleşen soruşturma kapsamında, Belediye Spor İşleri Müdürlüğünde görevli Spor İşleri Müdür Vekili Özbağcı ile mutemet Can’ın, CMK’nın 182/1 maddesi gereği yargılanıp cezalandırılmaları ve şüphelilerin hapis cezasına çarptırılmaları halinde haklarında 5237 sayılı TCK’nın 53/1 maddesince öngörülen tedbirlerin uygulanması istendi. Bornova Belediyesi’nde yaşanan ihmal ve hırsızlık olayı, CHP’li belediyelerdeki liyakatsiz kadrolaşmayı ve çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
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