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Gündem CHP'li Bolu Belediye Başkanı utanır mı? Bir kolu ve bir bacağı olmayan Suriyelinin yangınla mücadelesi
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CHP'li Bolu Belediye Başkanı utanır mı? Bir kolu ve bir bacağı olmayan Suriyelinin yangınla mücadelesi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde günlerdir devam eden ve 218. saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde, kolu ve bacağı olmayan bir Suriyelinin ekiplere gönüllü olarak destek vermesi yüreklere dokundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 21:11:00 - 2021-08-06 21:20:19

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınını söndürmek için Suriyeli afet gönülleri de destek verdi.

Gece gündüz demeden Gündoğmuş'un sarp dağlık arazisinde yangın bölgesindeki çalışmalara destek vermek için bölgede bulunan Suriyeli izleyenleri duygulandırdı.

Suriyeli Afet gönüllüsü, "Hiçbir şey yapamazsam ekiplere su taşırım" diyerek gönüllere adeta su serpti.

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